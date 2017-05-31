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Телекомпания NBC окончательно договорилась о покупке доли в Euronews за $30 млн

Экономика и бизнес
31 мая, 23:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Как отмечают в NBC, в результате соглашения американская телекомпания сможет потенциально расширить свою аудиторию как минимум на 13 стран Европы, Африки и Ближнего Востока

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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская телекомпания NBC окончательно договорилась о покупке 25-процентной доли в капитале европейского информационного телеканала Euronews. Об этом заявили  представители NBC, штаб квартира которой расположена в Нью-Йорке.

Сумма сделки, которая, как ожидается, будет официально закрыта в течение ближайших дней, составляет примерно $30 млн. Как отмечают в NBC, в результате соглашения американская телекомпания сможет потенциально расширить свою аудиторию как минимум на 13 стран Европы, Африки и Ближнего Востока.

Euronews является уникальной организацией, вещающей на 12 языках и несопоставимой по своему охвату аудитории и масштабу, - отметила глава подразделения NBC News International Дебора Тёрнесс. - Мы будем создавать востребованные программы и контент, которые предоставят возможность высказаться разным людям и продемонстрируют различные взгляды и многообразие Европы".

Гендиректор Euronews Майкл Питерс в свою очередь назвал сотрудничество с NBC "одним из самых креативных партнерств за последнее десятилетие в истории СМИ".

Согласно условиям сделки, европейский канал со штаб-квартирой во французском Лионе будет переименован в Euronews-NBC, а также сменит логотип. В рамках нового объединения будет создана новая корреспондентская сеть с представительствами во всех крупных столицах Европы. Руководить Euronews-NBC будет Тёрнесс в тесном сотрудничестве с Питерсом.

Euronews - основанный в 1993 году европейский круглосуточный новостной телеканал, вещающий на 13 языках в более 150 странах мира, включая Россию. NBC, которая начала телевещание еще в 1939 году, в настоящий момент принадлежит американскому телекоммуникационному конгломерату Comcast.

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