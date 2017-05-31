Телекомпания NBC окончательно договорилась о покупке доли в Euronews за $30 млн

Определились все возможные соперники ЦСКА в третьем квалификационном раунде ЛЧСпорт 31 мая, 23:14
Бабаев: ЦСКА пока не обсуждал с Милановым новый контрактСпорт 31 мая, 22:50
Бабаев: ЦСКА надеется определить причину постоянных травм ДзагоеваСпорт 31 мая, 22:46
Кузнецова вышла в третий круг Roland GarrosСпорт 31 мая, 22:38
Бабаев: ЦСКА в ближайшее время планирует продлить контракт с ФернандесомСпорт 31 мая, 22:34
Гендиректор ЦСКА: Тошич имеет предложения из Азии, с которыми сложно конкурироватьСпорт 31 мая, 22:33
ЦСКА договорился с Игнашевичем и Березуцкими о продлении контрактовСпорт 31 мая, 22:25
Мутко: дискуссии с IAAF по поводу России вести бесполезно, но все встанет на свои местаСпорт 31 мая, 22:20
Фильм Кустурицы "По млечному пути" получил "Золотого Витязя" в СевастополеКультура 31 мая, 22:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская телекомпания NBC окончательно договорилась о покупке 25-процентной доли в капитале европейского информационного телеканала Euronews. Об этом заявили представители NBC, штаб квартира которой расположена в Нью-Йорке.
Сумма сделки, которая, как ожидается, будет официально закрыта в течение ближайших дней, составляет примерно $30 млн. Как отмечают в NBC, в результате соглашения американская телекомпания сможет потенциально расширить свою аудиторию как минимум на 13 стран Европы, Африки и Ближнего Востока.
Euronews является уникальной организацией, вещающей на 12 языках и несопоставимой по своему охвату аудитории и масштабу, - отметила глава подразделения NBC News International Дебора Тёрнесс. - Мы будем создавать востребованные программы и контент, которые предоставят возможность высказаться разным людям и продемонстрируют различные взгляды и многообразие Европы".
Гендиректор Euronews Майкл Питерс в свою очередь назвал сотрудничество с NBC "одним из самых креативных партнерств за последнее десятилетие в истории СМИ".
Согласно условиям сделки, европейский канал со штаб-квартирой во французском Лионе будет переименован в Euronews-NBC, а также сменит логотип. В рамках нового объединения будет создана новая корреспондентская сеть с представительствами во всех крупных столицах Европы. Руководить Euronews-NBC будет Тёрнесс в тесном сотрудничестве с Питерсом.
Euronews - основанный в 1993 году европейский круглосуточный новостной телеканал, вещающий на 13 языках в более 150 странах мира, включая Россию. NBC, которая начала телевещание еще в 1939 году, в настоящий момент принадлежит американскому телекоммуникационному конгломерату Comcast.