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Выдача по кредитам Сбербанка сектору МСБ увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом

Экономика и бизнес
1 июня, 1:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июня. /ТАСС

По словам старшего вице-президента Сбербанка Анатолия Попова, за первые четыре месяца 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства выдано более 350 млрд рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Сбербанк за первые четыре месяца 2017 года выдал 350 млрд рублей сектору малого и среднего бизнеса, по итогам полугодия ожидается рост на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

"За первые четыре месяца субъектам малого и среднего предпринимательства выдано более 350 млрд рублей и заключено более 26 тыс. новых кредитных договоров, по итогам полугодия ожидается рост на 40% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период ", - сказал он.

По словам топ-менеджера, с середины 2016 года в секторе малого и среднего предпринимательства наблюдается тренд к росту инвестиционного кредитования.

"С лета прошлого года мы наблюдаем, что доля инвестиционного кредитования по отношению к оборотному начинает увеличиваться. В настоящий момент у нас порядка 20% - это инвесткредиты", - отметил Попов.

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