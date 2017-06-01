Выдача по кредитам Сбербанка сектору МСБ увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Сбербанк за первые четыре месяца 2017 года выдал 350 млрд рублей сектору малого и среднего бизнеса, по итогам полугодия ожидается рост на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

"За первые четыре месяца субъектам малого и среднего предпринимательства выдано более 350 млрд рублей и заключено более 26 тыс. новых кредитных договоров, по итогам полугодия ожидается рост на 40% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период ", - сказал он.

По словам топ-менеджера, с середины 2016 года в секторе малого и среднего предпринимательства наблюдается тренд к росту инвестиционного кредитования.

"С лета прошлого года мы наблюдаем, что доля инвестиционного кредитования по отношению к оборотному начинает увеличиваться. В настоящий момент у нас порядка 20% - это инвесткредиты", - отметил Попов.