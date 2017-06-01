Выдача по кредитам Сбербанка сектору МСБ увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом

Клинтон: действия России перед выборами в США "направлялись" американцамиМеждународная панорама 1 июня, 2:01
"Известия": "Аэрофлот" планирует использовать дроны для визуального осмотра самолетовЭкономика и бизнес 1 июня, 1:54
Фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" открывается в МосквеОбщество 1 июня, 1:31
В регионах России отмечают День защиты детейВ стране 1 июня, 1:11
Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выходит в российский прокатКультура 1 июня, 0:52
Сборная Италии по футболу забила восемь мячей команде Сан-Марино в товарищеском матчеСпорт 1 июня, 0:52
Северный рубеж России: боевые корабли флотаАрмия и ОПК 1 июня, 0:05
День Северного флота. ДосьеБиографии и справки 1 июня, 0:01
Развитие технологий и поиск нового баланса в экономике: в Петербурге стартует ПМЭФ-2017Экономика и бизнес 1 июня, 0:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Сбербанк за первые четыре месяца 2017 года выдал 350 млрд рублей сектору малого и среднего бизнеса, по итогам полугодия ожидается рост на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.
"За первые четыре месяца субъектам малого и среднего предпринимательства выдано более 350 млрд рублей и заключено более 26 тыс. новых кредитных договоров, по итогам полугодия ожидается рост на 40% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период ", - сказал он.
По словам топ-менеджера, с середины 2016 года в секторе малого и среднего предпринимательства наблюдается тренд к росту инвестиционного кредитования.
"С лета прошлого года мы наблюдаем, что доля инвестиционного кредитования по отношению к оборотному начинает увеличиваться. В настоящий момент у нас порядка 20% - это инвесткредиты", - отметил Попов.