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"Известия": "Аэрофлот" планирует использовать дроны для визуального осмотра самолетов

Экономика и бизнес
1 июня, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Применение беспилотников позволит сократить время простоя самолетов при внеплановых проверках, пишет издание

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" планирует использование беспилотных авиационных систем для проведения визуальных осмотров самолетов при выполнении работ, связанных с их техническим обслуживанием. Об этом пишет газета "Известия", отмечая, что первый дрон будет приобретен до конца июля текущего года.

"В соответствии с международным передовым опытом обслуживания авиационной техники, предусматривающим использование в производственном процессе прогрессивных методов диагностики воздушных судов с применением инновационных разработок, департамент технического обслуживания воздушных судов планирует выполнять осмотр расположенных высоко частей самолетов с помощью беспилотников, запрограммированных на полет строго по заданной траектории и оборудованных видеокамерами с высоким разрешением и системой стабилизации", - отметили в "Аэрофлоте".

Применение подобных технологий позволит радикально сократить время простоя самолетов при внеплановых проверках, вызванных, например, воздействием атмосферного электричества на конструкцию самолета в полете, пишет издание. Отмечается, что подключение беспилотника по беспроводной связи к IT-системам технических служб позволит синхронизировать результаты осмотра воздушного судна с предыдущими инспекциями. Это повысит возможность отслеживать повреждения и позволит предотвратить возникновение дефектов, угрожающих безопасности полетов, уточняет газета со ссылкой на представителя авиакомпании.

В "Аэрофлоте" пояснили, что первый приобретаемый дрон будет использоваться в ангаре, пока не будут решены вопросы нормативно-правового регулирования. Для начала широкого использования беспилотников в отрасли может потребоваться разработка дополнительных специальных методик, а также внесение изменений в воздушное законодательство, отмечают "Известия".

Таким образом, "Аэрофлот" может стать первой российской авиакомпанией, использующей дроны. Опрошенные изданием представители крупнейших аэропортов страны подтвердили, что в России прецедентов использования беспилотников в интересах гражданской авиации пока нет.

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