Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": банки в 2017 году стали реже расторгать договоры с клиентами

Экономика и бизнес
1 июня, 2:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Это связано с тенденцией снижения объема теневых операций, сообщили эксперты Росфинмониторинга

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число случаев расторжения банками контрактов с гражданами и компаниями в 2017 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на Росфинмониторинг.

"Основные причины могут быть связаны с четко наметившейся тенденцией снижения объема теневых операций, "очищением" национальной банковской системы. Хотелось бы отметить, что основная цель заградительных мер - не выдавить клиента из финансового сектора (здесь существуют риски ухода в теневую экономику). Основная цель - отказать в банковском обслуживании в случае, если клиент не раскрывает характер и источники происхождения средств, в том числе в рамках конкретной сделки", - пояснили в Росфинмониторинге.

Смотрите также

Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность с теневым доходом в 3,6 млрд рублей

За два года в РФ вдвое сокращены объемы теневого обналичивания

Замглавы Росфинмониторинга: теневой сектор переходит в крупные банки

В прошлом году, как отмечают "Известия", ЦБ и Росфинмониторинг разработали механизм обмена сведениями с банками по поводу подозрительных клиентов. Росфинмониторинг собирает информацию у участников финрынка о клиентах-"отказниках" и направляет в ЦБ, а регулятор формирует "черные списки" и направляет их в банки. По мнению опрошенных изданием экспертов, увеличение активности банков в расторжении договоров с клиентами связано с усилением контроля ЦБ и Росфинмониторинга за теневыми схемами.

Отмечается, что в прошлом году число расторгнутых контрактов возросло по сравнению с 2015 годом. Банки расторгли в 2016 году договоры на обслуживание с более чем 4 тыс. граждан и компаний, что вдвое больше аналогичного показателя за 2015 год. При этом объем сомнительных финансовых операций в России снизился с $1,5 млрд в 2015 году до $800 млн в 2016-м, уточняет газета.

Банки с 2014 года получили право отказывать в обслуживании и проведении операций высокорискованным клиентам, а в 2015 году Центробанк призвал кредитные организации делать это активнее, пишут "Известия" со ссылкой на Росфинмониторинг. Тогда банки ежегодно отказывали в проведении операций 30 тыс. клиентов, но случаев прекращения их обслуживания было в 10 раз меньше, то есть 2,3 тысячи, после этого кредитные организации усилили бдительность по отношению к клиентам, добавили в Росфинмониторинге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
2
СМИ: два сенатора предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины и Сирии
3
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
4
Киев заявил, что будет соблюдать режим тишины в Донбассе 1 июня
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
7
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
Темы дня
Загрузка...
Реклама