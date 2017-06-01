"Известия": банки в 2017 году стали реже расторгать договоры с клиентами

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число случаев расторжения банками контрактов с гражданами и компаниями в 2017 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на Росфинмониторинг.

"Основные причины могут быть связаны с четко наметившейся тенденцией снижения объема теневых операций, "очищением" национальной банковской системы. Хотелось бы отметить, что основная цель заградительных мер - не выдавить клиента из финансового сектора (здесь существуют риски ухода в теневую экономику). Основная цель - отказать в банковском обслуживании в случае, если клиент не раскрывает характер и источники происхождения средств, в том числе в рамках конкретной сделки", - пояснили в Росфинмониторинге.

В прошлом году, как отмечают "Известия", ЦБ и Росфинмониторинг разработали механизм обмена сведениями с банками по поводу подозрительных клиентов. Росфинмониторинг собирает информацию у участников финрынка о клиентах-"отказниках" и направляет в ЦБ, а регулятор формирует "черные списки" и направляет их в банки. По мнению опрошенных изданием экспертов, увеличение активности банков в расторжении договоров с клиентами связано с усилением контроля ЦБ и Росфинмониторинга за теневыми схемами.

Отмечается, что в прошлом году число расторгнутых контрактов возросло по сравнению с 2015 годом. Банки расторгли в 2016 году договоры на обслуживание с более чем 4 тыс. граждан и компаний, что вдвое больше аналогичного показателя за 2015 год. При этом объем сомнительных финансовых операций в России снизился с $1,5 млрд в 2015 году до $800 млн в 2016-м, уточняет газета.

Банки с 2014 года получили право отказывать в обслуживании и проведении операций высокорискованным клиентам, а в 2015 году Центробанк призвал кредитные организации делать это активнее, пишут "Известия" со ссылкой на Росфинмониторинг. Тогда банки ежегодно отказывали в проведении операций 30 тыс. клиентов, но случаев прекращения их обслуживания было в 10 раз меньше, то есть 2,3 тысячи, после этого кредитные организации усилили бдительность по отношению к клиентам, добавили в Росфинмониторинге.