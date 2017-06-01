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Боливия и РФ намерены установить прямые контакты между местными компаниями

Экономика и бизнес
1 июня, 3:54 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Стороны также договорились объединить усилия для поиска и реализации совместных проектов в области углеводородов, энергетики, промышленности и других сферах

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Боливия и Россия намерены развивать сотрудничество и работать над установлением прямых контактов между местными компаниями. Об этом заявил заместитель министра по индустриализации, сбыту, транспортировке и хранению углеводородов южноамериканской республики Оскар Баррига, возглавлявший боливийскую делегацию на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве.

"Страны выразили свою готовность содействовать установлению прямых контактов между боливийскими и российскими компаниями. В этой связи во второй половине 2017 года в Россию отправится боливийская бизнес-миссия", - приводит его слова пресс-служба министерства углеводородов Боливии.

"Мы приняли к сведению предложения, которые сделали российские компании, и доведем их до сведения соответствующих боливийских компаний и учреждений, чтобы продолжить развивать интеграцию и братские отношения между двумя странами", - отметил Баррига по итогам заседания, которое прошло с 29 по 30 мая.

По словам замминистра, участники встречи, среди которых был замминистра энергетики РФ Юрий Сентюрин, отметили, что у России и Боливии есть возможности увеличить двусторонний товарооборот. Кроме того, согласно данным боливийского ведомства, стороны "договорились объединить усилия для поиска и реализации совместных проектов в области углеводородов, энергетики, промышленности, науки, технологий и других сферах".

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