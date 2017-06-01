"Ъ": сотрудникам украинского подразделения Mail.Ru предложили перевод в Россию

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники украинского офиса компании Mail.Ru, которая в мае этого года среди прочих российских фирм попала под санкции Киева, получили возможность продолжить работу в ее подразделениях в России. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал генеральный директор Mail.Ru (Россия) Борис Добродеев.

"Мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям оставаться в контакте со своими друзьями. Что касается украинской команды проектов Mail.Ru Group, то им всем предложена работа в российских офисах компании", - сообщил он. Добродеев также отметил, что на фоне санкций работа представительства компании на украинском рынке теряет смысл.

Руководитель Mail.Ru подчеркнул, что блокировка сервисов компании ударит "прежде всего по украинским пользователям". "Сервисы Mail.Ru Group на территории Украины были ведущими в своих категориях. Это беспрецедентный шаг", - добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совбеза старны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.Ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам. После этого кабинету министров Украины, Службе безопасности страны при участии Национального банка было поручено разработать механизм обеспечения выполнения этого решения.

На Украине аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, составляет десятки миллионов человек. "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".