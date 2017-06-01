Товарооборот между РФ и Японией в первом квартале 2017 года вырос на 25%

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ТОКИО, 1 июня. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Товарооборот между Россией и Японией в первом квартале этого года увеличился на 25%. Об этом в четверг, открывая в Токио международный форум "Инвестиции в Россию: современный взгляд", заявил посол РФ в Японии Евгений Афанасьев.
"В первом квартале этого года товарооборот между нашими странами вырос на 25%", - подчеркнул Афанасьев.
Форум "Инвестиции в Россию: современный взгляд" открылся в четверг в японской столице. В рамках однодневного мероприятия его участники обсудят современное состояние российской экономики, японский взгляд на нее, а также перспективы развития финансового сотрудничества между двумя государствами.
"Наша цель - донести до японских партнеров информацию о том, какие экономические и финансовые процессы происходят в России", - заявил на открытии Владимир Семернин, президент российского финансового дома "Солид", выступающего в роли организатора мероприятия. Он подчеркнул, что это крайне важно на фоне того, что "наши страны так близки к урегулированию политических вопросов на взаимовыгодной основе".
Российская сторона представлена на форуме, в частности, руководителем Дальневосточного управления Центрального Банка РФ Сергеем Беловым и вице-президентом Ассоциации Региональных банков "Россия" Александром Хандруевым. От японской стороны на форуме выступит, в частности, представитель Института экономических исследований России и новых независимых государств (РОТОБО) Хироси Такахаси.
Основной целью международного бизнес-форума является ознакомление его участников с новейшей и детальной информацией о современном состоянии и перспективах развития российской экономики и финансового рынка. I и II бизнес-форумы, организованные финансовым домом "Солид", состоялись в Японии в 2012 и 2016 годах, соответственно. Российская и японская стороны рассматривают эту площадку как важное мероприятие, способствующее обсуждению ключевых вопросов в инвестиционно-финансовой области