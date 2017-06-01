Аргентина договорилась с группой кредиторов о выплате $162,75 млн долга

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Аргентины договорилось о погашении долга в $162,75 млн еще с одной группой кредиторов, ранее отказавшихся от реструктуризации задолженности. Об этом сообщил в среду посредник на переговорах между Буэнос-Айресом и кредиторами Даниэль Поллак.

"Я рад сообщить, что Аргентинская Республика вчера (30 мая) вечером достигла соглашения о выплате $162,75 млн для урегулирования десятилетней тяжбы с несколькими крупными инвестиционными фондами, базирующимися в Люксембурге и на Виргинских Островах (Британских), которые неформально известны под названием HWB Entities", - говорится в его заявлении.

"Аргентина считает, что с учетом этой договоренности 98% претензий кредиторов по дефолтным облигациям были улажены", - добавил Поллак. По его словам, соглашение с HWB Entities заключено на тех же условиях, что Буэнос-Айрес предложил другим кредиторам в феврале 2016 года.

В 2005 и 2010 году Аргентина реструктурировала 93% своего госдолга, оставшегося в наследие после крупнейшего в истории дефолта 2001 года. Владельцам облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% по отношению к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7% долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на это списание не согласились.

Буэнос-Айрес осуществлял некоторые выплаты через один из нью-йоркских банков, попав таким образом под юрисдикцию американской юстиции. Суд в Нью-Йорке встал на защиту интересов кредиторов и обязал Аргентину выплатить долг полностью. В январе прошлого года правительство президента Аргентины Маурисио Макри возобновило прерванные предыдущей администрацией переговоры. За два месяца Буэнос-Айрес достиг соглашения с 90% кредиторов, оспаривающих долг в суде, и в апреле 2016 года выплатил им $9,3 млрд.