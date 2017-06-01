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Гонконг лидирует в рейтинге самых конкурентоспособных экономик

Экономика и бизнес
1 июня, 9:10 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

В тройку лидеров также вошли Швейцария и Сингапур

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Гонконг второй год подряд занял первое место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира. Об этом свидетельствует доклад, представленный в среду Международным институтом развития менеджмента (IMD), базирующимся в Швейцарии.

В тройку лидеров также вошли Швейцария и Сингапур. США опустились в списке на одну позицию и заняли четвертую строчку. Далее в этом списке идут Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты.

Материковый Китай поднялся с 25-го до 18-го места, обогнав Великобританию. Что касается России, она потеряла две позиции и оказалась 46-й.

Бразилия, Монголия и Венесуэла замыкают список, в который вошли 63 страны и территории.

Данный рейтинг рассчитывается на основании 340 критериев, разделенных по четырем группам: экономические показатели, эффективность правительства, эффективность бизнеса и состояние инфраструктуры. При подготовке доклада учитывались как статистические данные, так и результаты опросов руководителей компаний по всему миру.

Одновременно с данным рейтингом институт IMD представил результаты нового исследования в сфере цифровой конкурентоспособности. В тройку лидеров в этой области вошли Сингапур, Швеция и США. Россию авторы доклада поставили на 42-е место.

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