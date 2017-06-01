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Освоение месторождения редкоземельных металлов Томтор в Якутии начнется в 2018 году

Экономика и бизнес
1 июня, 9:08 UTC+3 МОСКВА 1, июня. /ТАСС

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, добыча руды на месторождении должна начаться в 2019-2020 годах

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Освоение одного из крупнейших в мире Томторского месторождения редкоземельных металлов в Якутии начнется в следующем году, сообщил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, добыча руды на месторождении должна начаться в 2019-2020 годах.

"Мы сейчас реализовываем крупнейшее в мире месторождение редкоземельных металлов в Якутии - Томтор, там добывается руда со значительным содержанием редкоземельных элементов. Но самая главная задача - получить из них концентрат. И последние пять лет мы потратили на разработку такой технологии. Рассчитываем выйти на освоение Томторского месторождения со следующего года, но первую руду планируем получить в 2019-2020 годах", - сказал министр.

В мае 2014 года совместное предприятие Ростеха и группы ИСТ - "Триаркмайнинг" - выиграло аукцион на право пользования участком недр Томторского месторождения для разведки и добычи руд ниобия, редкоземельных металлов, скандия и попутных компонентов. Томторское месторождение - одно из крупнейших месторождений редкоземельных металлов в мире. Прогнозные ресурсы составляют 154 млн тонн руды с очень высоким содержанием оксидов 10 редкоземельных элементов, в том числе ниобия, тербия, иттрия и скандия.

Министр отметил, что основная задача - получить концентрат из этой руды. "Потом из этой руды будем получать концентрат с использованием монацитовых песков, запасы которых у нас значительны. Руда с Томторского месторождения будет отправляться в Читу, где на одном из предприятий Росатома и будет выделяться концентрат. А побочным продуктом при производстве концентрата будет торий - это уникальный природный элемент, не являющийся радиоактивным в природном состоянии", - сказал он.

По словам Мантурова, "дальше перед нами встанет новая задача - поиски способов ее использования в энергетике. Мы в этом плане не уникальны - Америка, Индия, Китай ведут аналогичные разработки. Минпромторг совместно с Росатомом и Академией наук будет так же искать способы создания реактора на основе этого элемента".

Редкоземельные металлы - это группа из 17 элементов, востребованных в высокотехнологичных отраслях. В настоящее время Китай является крупнейшим производителем и экспортером редкоземельных металлов, обеспечивая, по разным данным, от 90% до 97% глобальных потребностей.

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