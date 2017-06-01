Производство пятого экземпляра самолета МС-21 может начаться в 2017 году

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает, что производство пятого экземпляра новейшего российского ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") начнется в 2017 году. Сейчас изготавливаются третий и четвертый экземпляры, сообщил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Первый самолет МС-21 на днях совершил свой первый полет, второй самолет находится на испытаниях в ЦАГИ.
"Первый самолет совершил свой пробный полет, второй находится в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Профессора Жуковского на испытаниях. Сейчас уже изготавливаются третий и четвертый лайнеры. Мы рассчитываем, что уже в этом году начнут производиться пятый и последующие самолеты", - сказал министр.
Мантуров также отметил, что завершить все испытания, сертифицировать самолет и начать поставки планируется в 2019 году.
МС-21 совершил первый полет 28 мая. Продолжительность полета составила полчаса, высота - тысяча метров, скорость лайнера - 300 км/ч. Самолет был проверен на устойчивость и управляемость двигателей. Была выполнена имитация захода на посадку с последующим разворотом над полосой, набором высоты и разворотом. Лайнер пилотировали летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко и летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев.
Разработка МС-21 ведется "Иркутом" и "ОКБ им. А. С. Яковлева" ( входят в Объединенную авиастроительную компанию) на базе несостоявшегося в 1990-х годах проекта Як-242.
В 2003 году прошел тендер Росавиакосмоса (ведомство сейчас упразднено) на разработку ближне-среднемагистрального самолета, который и выиграл проект МС-14. Изначально планировалось, что лайнер МС-21 назовут Як-242, но впоследствии от этого названия решили отказаться прежде всего из-за идеи продвижения самолета на мировом рынке.
Создатели заявляют, что МС-21 призван заменить устаревшие Ту-154, также ожидается, что МС-21 составит полноценную конкуренцию продукции Boeing и Airbus (Boeing 737MAX и Airbus A320 neo).
Планируется производить две версии самолета - МС-21-200 и МС-21-300. В воздух поднялся МС-21-300, версии машин отличаются вместимостью: МС-21-300 вмещает от 163 до 211 пассажиров, а МС-21-200 сможет взять на борт от 132 до 165 пассажиров.
На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения.
Крупнейшим заказчиком стала авиакомпания "Аэрофлот". Планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Как сообщал ранее генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, компания ожидает поставок первых трех самолетов в 2019 году (ранее поставки ожидались в конце 2018 года).
Особенности конструкции российского пассажирского авиалайнера нового поколения — в инфографике ТАСС