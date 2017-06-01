Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Производство пятого экземпляра самолета МС-21 может начаться в 2017 году

Экономика и бизнес
1 июня, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сейчас изготавливаются третий и четвертый экземпляры

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает, что производство пятого экземпляра новейшего российского ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") начнется в 2017 году. Сейчас изготавливаются третий и четвертый экземпляры, сообщил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Смотрите также
МС-21-300

"Уникальная работа": что говорили о МС-21

Первый самолет МС-21 на днях совершил свой первый полет, второй самолет находится на испытаниях в ЦАГИ.

"Первый самолет совершил свой пробный полет, второй находится в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Профессора Жуковского на испытаниях. Сейчас уже изготавливаются третий и четвертый лайнеры. Мы рассчитываем, что уже в этом году начнут производиться пятый и последующие самолеты", - сказал министр.

Мантуров также отметил, что завершить все испытания, сертифицировать самолет и начать поставки планируется в 2019 году.

МС-21 совершил первый полет 28 мая. Продолжительность полета составила полчаса, высота - тысяча метров, скорость лайнера - 300 км/ч. Самолет был проверен на устойчивость и управляемость двигателей. Была выполнена имитация захода на посадку с последующим разворотом над полосой, набором высоты и разворотом. Лайнер пилотировали летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко и летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев.

История и характеристики самолета

Разработка МС-21 ведется "Иркутом" и "ОКБ им. А. С. Яковлева" ( входят в Объединенную авиастроительную компанию) на базе несостоявшегося в 1990-х годах проекта Як-242.

Смотрите также
МС-21-300

Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21

В 2003 году прошел тендер Росавиакосмоса (ведомство сейчас упразднено) на разработку ближне-среднемагистрального самолета, который и выиграл проект МС-14. Изначально планировалось, что лайнер МС-21 назовут Як-242, но впоследствии от этого названия решили отказаться прежде всего из-за идеи продвижения самолета на мировом рынке.

Создатели заявляют, что МС-21 призван заменить устаревшие Ту-154, также ожидается, что МС-21 составит полноценную конкуренцию продукции Boeing и Airbus (Boeing 737MAX и Airbus A320 neo).

Планируется производить две версии самолета - МС-21-200 и МС-21-300. В воздух поднялся МС-21-300, версии машин отличаются вместимостью: МС-21-300 вмещает от 163 до 211 пассажиров, а МС-21-200 сможет взять на борт от 132 до 165 пассажиров.

Кто будет летать на МС-21

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения.

Крупнейшим заказчиком стала авиакомпания "Аэрофлот". Планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Как сообщал ранее генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, компания ожидает поставок первых трех самолетов в 2019 году (ранее поставки ожидались в конце 2018 года).

Инфографика Самолет МС-21

Самолет МС-21

Особенности конструкции российского пассажирского авиалайнера нового поколения — в инфографике ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
2
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
3
Десять человек погибли в результате удара ВС Филиппин по позициям своих военнослужащих
4
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
5
WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
Темы дня
Загрузка...
Реклама