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Минпромторг не ожидает значительного снижения ГОЗ в ближайшие годы

Экономика и бизнес
1 июня, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Глава ведомства Денис Мантуров считает, что объем производства на оборонных предприятиях будет возможно сохранить за счет наращивания выпуска гражданской продукции

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минпромторг не ожидает значительного снижения гособоронзаказа (ГОЗ) в ближайшие годы и считает, что объем производства на оборонных предприятиях будет возможно сохранить за счет наращивания выпуска гражданской продукции. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сейчас колоссального снижения гособоронзаказа и не будет. Равно как и не будет неожиданностей - мы знаем все параметры госпрограммы вооружений на период до 2025 года. Эта программа сбалансирована: там, где планируется определенное снижение по ГОЗ, оно будет компенсироваться гражданским направлением. Предполагается усиление военно-технического сотрудничества, поскольку есть потенциально интересные заказы, от которых прежде мы отказывались в связи с загрузкой мощностей и приоритетом в сторону своего главного клиента - Минобороны", - сказал он.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до уровня не менее 50% к 2030 году.

Мантуров отметил, что опыт такого производства на предприятиях ОПК есть: так, самолет SSJ-100 производится на предприятии двойного назначения в Комсомольске-на-Амуре, параллельно с истребителем Су-35, и самолетом пятого поколения. Также в Иркутске будут собирать дальнемагистральный самолет МС-21 параллельно с производством на заводе оборонной продукции.

"Объемы производства этого самолета будут постепенно нарастать, компенсируя сокращение по программе производства истребителя Су-30", - заключил Мантуров.

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