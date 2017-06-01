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Доля российских фармацевтических компаний на внутреннем рынке достигла 54%

Экономика и бизнес
1 июня, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в денежном выражении их доля составляет 30%

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Доля российских фармацевтических компаний на внутреннем рынке достигла 54% в натуральном выражении, в денежном выражении их доля составляет 30%. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Министр отметил эффективность программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года и добавил, что рост доли отечественных компаний на "домашнем" рынке стал результатом работы этой программы.

"В целом вся программа "Фарма 2020", включая и медицинские изделия, и медицинскую технику, оказалась очень эффективной. Мы начали эту программу в 2009 году, и тогда присутствие российских компаний на отечественном рынке составляло 19% в денежном выражении. Сейчас эта доля составляет 30% в денежном выражении и 54% - в натуральном", - отметил он.

Министр напомнил, что перед Минпромторгом в рамках "майских указов" президента стоит задача по доведению доли отечественных производителей в сегменте медпрепаратов из списка жизненно необходимых и важнейших до 90%.

"Нам надо довести уровень производимых в России препаратов из этого списка до 90%, сейчас мы перешагнули за 81% и считаем, что до конца 2018 года эта задача будет выполнена", - заключил он.

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