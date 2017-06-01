Мантуров: для выращивания опийных растений в РФ потребуется 200 га земли в южном регионе

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Выращивание опийных растений в России потребует 200 гектаров земли в южном регионе, сообщил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы полностью импортируем субстанции для обезболивающих средств. А другие страны легально выращивают у себя снотворный мак под контролем государства. Мне видится, что у нас есть такая возможность - для этого нужно выделить 200 гектаров земли, такая возможность у нас в стране точно присутствует", - сказал он.

"Скорее всего, это Волгоград, Астрахань - южный регион с мягким климатом. На этой территории мы будем производить около 30 тонн маковой соломы, которая используется в производстве опийной субстанции", - отметил Мантуров.

При этом министр подчеркнул, что выращивание опийных растений в России позволит на 80% обеспечить внутренний рынок собственными ключевыми фармацевтическими субстанциями, которые сейчас импортируются.

"Работу с опиумными веществами по разработке лекарств на их базе фактически осуществляет сегодня только одно предприятие - подведомственный министерству Московский эндокринный завод. Он же и может заниматься выращиванием растений", - сказал он, добавив, что государство будет полностью контролировать этот проект.

Как сообщалось ранее, Минпромторг внес в правительство законопроект, разрешающий культивирование опиатов для производства медицинских препаратов. Сейчас такую работу в РФ можно проводить только в научных целях. Для производства медпрепаратов приходится покупать за рубежом сыворотки и производить медпрепараты - этим занимается Московский эндокринный завод. При этом предполагается, что культивирование мака и производство наркотических лекарственных средств останется монополией государства.

Речь идет о ряде сильнодействующих обезболивающих препаратов, которые используются при оказании паллиативной помощи. Эти лекарства производятся на основе пяти опийных субстанций, которые в настоящее время поставляются из США, Франции, Испании и Великобритании. Для обеспечения безопасности культивирования и предупреждения поступления таких растений в незаконный оборот законопроектом предусмотрено установление требований к оснащению инженерно- техническими средствами охраны объектов и помещений для выращивания.