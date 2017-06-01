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АФК "Система" может принять участие в программе реновации

Экономика и бизнес
1 июня, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Глава корпорации Михаил Шамолин сообщил, что это "вопрос коммерческой привлекательности"

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Президент АФК "Система" Михаил Шамолин

Президент АФК "Система" Михаил Шамолин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. АФК "Система" может принять участие в московской программе реновации жилья, если это будет экономически целесообразно. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава корпорации Михаил Шамолин.

"Это вопрос этажности и коммерческой привлекательности, - сказал он. - Когда будут понятны точные параметры (этой программы - прим. ТАСС), мы будем выстраивать свою стратегию по отношению к ней".

По словам Шамолина, компания будет участвовать в программе, если она не будет чисто социальной, т.е. если появится возможность не только строить жилье для переезжающих из сносимых пятиэтажек, но и реализовывать квартиры на рынке. Он отметил, что в настоящее время АФК "Система" ждет соответствующих разъяснений от московских властей, но в целом "программа очень грамотная, правильная и пойдет на пользу городу".

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживает 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли дома, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. 

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