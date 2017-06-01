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"Яндекс" может "обнулить" бизнес на Украине из-за санкций

Экономика и бизнес
1 июня, 12:23 дата обновления: 1 июня, 12:43 UTC+3

По словам гендиректора организации, санкции Украины в отношении российских компаний делают невозможной ее деятельность на территории страны

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Генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож

Генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Санкции Украины в отношении "Яндекса" делают невозможной деятельность компании в стране, заявил генеральный директор "Яндекса" в России Александр Шульгин.

"Ситуация такова, что украинское государство приняло ряд санкций, которые затронули нашу и ряд других российских компаний, которые делают невозможной нашу деятельность в стране", - сказал он.

"Мы крайне разочарованы этим, потому что мы считаем, что это вредно в первую очередь для украинского общества, для украинского государства, но вынуждены подчиниться решению законодателя. Трудно сказать, к чему это приведет, но, скорее всего, наше экономическое увеличение бизнеса на Украине будет сокращено или обнулено", - добавил Шульгин.

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