"Яндекс" может "обнулить" бизнес на Украине из-за санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Санкции Украины в отношении "Яндекса" делают невозможной деятельность компании в стране, заявил генеральный директор "Яндекса" в России Александр Шульгин.

"Ситуация такова, что украинское государство приняло ряд санкций, которые затронули нашу и ряд других российских компаний, которые делают невозможной нашу деятельность в стране", - сказал он.

"Мы крайне разочарованы этим, потому что мы считаем, что это вредно в первую очередь для украинского общества, для украинского государства, но вынуждены подчиниться решению законодателя. Трудно сказать, к чему это приведет, но, скорее всего, наше экономическое увеличение бизнеса на Украине будет сокращено или обнулено", - добавил Шульгин.