Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"КамАЗ" повысил прогноз продаж в РФ в 2017 г. до 32-33 тыс. машин

Экономика и бизнес
1 июня, 14:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июня. /ТАСС

При этом компания сохраняет планы по экспорту около 6 тыс. автомобилей в текущем году

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. ПАО "КамАЗ" планирует продать в России в 2017 г. до 32-33 тыс. автомобилей, заявил в интервью ТАСС генеральный директор компании Сергей Когогин.

Смотрите также

Сердюков вошел в число кандидатов в совет директоров "КамАЗа"

"КамАЗ" планирует в 2017 году увеличить экспорт автомобилей на 4,8%

Рынок грузовиков в России в январе вырос на 25%, лидером роста стал КАМАЗ

По его словам, ранее бизнес-план предусматривал продажу на внутреннем рынке более 29 тыс. машин. "Сейчас мы преступили к изменению наших прогнозов. Мы считаем, что мы продадим на 2-3 тыс. больше", - отметил он.

При этом "КамАЗ" сохраняет планы по экспорту около 6 тыс. автомобилей в текущем году. "С учетом экспорта можем продать 38-39 тыс. машин", - сообщил Когогин.

Продажи ПАО "КамАЗ" в I квартале 2017 г. выросли на 29%, до 6,744 тыс. автомобилей. Доля "КамАЗа" на рынке автомобилей свыше 14 т, по данным самой компании, составила 56,7%.

"КамАЗ" занимает 16 место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Крупнейшим акционером "КамАЗ" является ГК "Ростех" (контролирует 49,9%). Среди прочих акционеров - зарегистрированное на Кипре Avtoinvest limited (20,81%) и кипрское Decodelement Services Limited (2,73%). Оба офшора представляют интересы бывшей "Тройки диалог". Также среди акционеров германский автоконцерн Daimler (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Резкое потепление до 27 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели
Темы дня
Загрузка...
Реклама