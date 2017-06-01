"КамАЗ" повысил прогноз продаж в РФ в 2017 г. до 32-33 тыс. машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. ПАО "КамАЗ" планирует продать в России в 2017 г. до 32-33 тыс. автомобилей, заявил в интервью ТАСС генеральный директор компании Сергей Когогин.

По его словам, ранее бизнес-план предусматривал продажу на внутреннем рынке более 29 тыс. машин. "Сейчас мы преступили к изменению наших прогнозов. Мы считаем, что мы продадим на 2-3 тыс. больше", - отметил он.

При этом "КамАЗ" сохраняет планы по экспорту около 6 тыс. автомобилей в текущем году. "С учетом экспорта можем продать 38-39 тыс. машин", - сообщил Когогин.

Продажи ПАО "КамАЗ" в I квартале 2017 г. выросли на 29%, до 6,744 тыс. автомобилей. Доля "КамАЗа" на рынке автомобилей свыше 14 т, по данным самой компании, составила 56,7%.

"КамАЗ" занимает 16 место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Крупнейшим акционером "КамАЗ" является ГК "Ростех" (контролирует 49,9%). Среди прочих акционеров - зарегистрированное на Кипре Avtoinvest limited (20,81%) и кипрское Decodelement Services Limited (2,73%). Оба офшора представляют интересы бывшей "Тройки диалог". Также среди акционеров германский автоконцерн Daimler (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ".