Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Украина намерена добиваться взыскания штрафа с российского "Газпрома" по иску Антимонопольного комитета страны (АМКУ) на $6,4 млрд за счет ареста зарубежных активов компании. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Активов на 172 млрд гривен, которые бы принадлежали "Газпрому" на территории Украины, очевидно, нет. Мы будем двигаться в другие страны, где есть активы и соответствующие денежные средства, и ставить вопрос о выполнении украинских решений, и в будущем международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженностей", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина".

Он сообщил, что украинская сторона разработала механизмы "абсолютно легального взыскания средств и другого имущества", в том числе через механизмы правовой помощи и сотрудничества с другими странами.

"Уже сейчас арестовано определенное имущество "Газпрома", которое находится на территории Украины. Речь идет об акциях компаний, где они являются акционерами. Компании рабочие, действующие, которые имеют и денежные потоки, и выплачивают дивиденды", - сказал Петренко.

Кроме того, министр сообщил, что уже якобы взысканы "первые суммы" с "Газпрома" на территории Украины, и пообещал вскоре показать результаты этой работы в цифрах.