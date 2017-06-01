Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"

Экономика и бизнес
1 июня, 14:44 дата обновления: 1 июня, 14:48 UTC+3

Киев будет добиваться выплаты средств за счет ареста зарубежных активов компании, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр юстиции Украины Павел Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко

© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Украина намерена добиваться взыскания штрафа с российского "Газпрома" по иску Антимонопольного комитета страны (АМКУ) на $6,4 млрд за счет ареста зарубежных активов компании. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Активов на 172 млрд гривен, которые бы принадлежали "Газпрому" на территории Украины, очевидно, нет. Мы будем двигаться в другие страны, где есть активы и соответствующие денежные средства, и ставить вопрос о выполнении украинских решений, и в будущем международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженностей", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина".

Он сообщил, что украинская сторона разработала механизмы "абсолютно легального взыскания средств и другого имущества", в том числе через механизмы правовой помощи и сотрудничества с другими странами.

"Уже сейчас арестовано определенное имущество "Газпрома", которое находится на территории Украины. Речь идет об акциях компаний, где они являются акционерами. Компании рабочие, действующие, которые имеют и денежные потоки, и выплачивают дивиденды", - сказал Петренко.

Кроме того, министр сообщил, что уже якобы взысканы "первые суммы" с "Газпрома" на территории Украины, и пообещал вскоре показать результаты этой работы в цифрах.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Газовый конфликт России и Украины
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
2
Новая книга Толкина опубликована спустя 100 лет после ее создания
3
Замглавы МВД: требования полицейских к мальчику на Арбате были правомерными
4
Сотрудника московской полиции проверяют из-за публикаций в соцсетях непристойных фото
5
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
6
Прокурор: детализация телефонных разговоров стала ключом к раскрытию убийства Немцова
7
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
Темы дня
Загрузка...
Реклама