Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Законопроект о доступе страховщиков к медицинской тайне Госдума может рассмотреть в июле

Экономика и бизнес
1 июня, 15:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июня. /ТАСС

Депутат уточнил, что за комитетом закреплен документ, внесенный группой депутатов, а документ, подготовленный Минфином, в Госдуму не поступал

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Первое чтение в Госдуме законопроекта о доступе страховщиков к медицинской тайне может состояться в июле. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2017 сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Думаю, что в июле мы уже можем рассмотреть его, первым чтением мы его рассмотрим в весеннюю сессию", - сказал он. Аксаков подчеркнул, что давать страховщикам доступ к медицинским данным можно будет только с согласия застрахованного.

Он уточнил, что за комитетом закреплен документ, внесенный группой депутатов, а документ, подготовленный Минфином, в Госдуму не поступал. "Я думаю, что этот законопроект был согласован с Минфином", - отметил он.

Как ранее сообщал ТАСС, Минфин разработал законопроект, обязывающий клиники (организации и индивидуальных предпринимателей) предоставлять страховым компаниям по запросу информацию о застрахованном лице, в том числе содержащую врачебную тайну. Речь идет о подтверждении установления диагноза, факта получения травмы и установлении группы инвалидности. Давать страховщикам такую информацию клиники должны будут с письменного согласия застрахованного.

Страховым компаниям медицинские данные нужны для принятия решения о страховой выплате, а также для борьбы со страховым мошенничеством. По данным Всероссийского союза страховщиков, в 50% случаев клиники отказывают страховщикам в такой информации, что приводит к отказам в страховых выплатах клиентам и затягиванию сроков выплат.

В середине апреля аналогичный законопроект внес на рассмотрение Госдумы депутат от "Единой России" Владислав Резник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
2
Новая книга Толкина опубликована спустя 100 лет после ее создания
3
Замглавы МВД: требования полицейских к мальчику на Арбате были правомерными
4
Россия может потребовать компенсации от США за арест российской дипсобственности
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
7
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
Темы дня
Загрузка...
Реклама