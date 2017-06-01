Законопроект о доступе страховщиков к медицинской тайне Госдума может рассмотреть в июле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Первое чтение в Госдуме законопроекта о доступе страховщиков к медицинской тайне может состояться в июле. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2017 сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Думаю, что в июле мы уже можем рассмотреть его, первым чтением мы его рассмотрим в весеннюю сессию", - сказал он. Аксаков подчеркнул, что давать страховщикам доступ к медицинским данным можно будет только с согласия застрахованного.

Он уточнил, что за комитетом закреплен документ, внесенный группой депутатов, а документ, подготовленный Минфином, в Госдуму не поступал. "Я думаю, что этот законопроект был согласован с Минфином", - отметил он.

Как ранее сообщал ТАСС, Минфин разработал законопроект, обязывающий клиники (организации и индивидуальных предпринимателей) предоставлять страховым компаниям по запросу информацию о застрахованном лице, в том числе содержащую врачебную тайну. Речь идет о подтверждении установления диагноза, факта получения травмы и установлении группы инвалидности. Давать страховщикам такую информацию клиники должны будут с письменного согласия застрахованного.

Страховым компаниям медицинские данные нужны для принятия решения о страховой выплате, а также для борьбы со страховым мошенничеством. По данным Всероссийского союза страховщиков, в 50% случаев клиники отказывают страховщикам в такой информации, что приводит к отказам в страховых выплатах клиентам и затягиванию сроков выплат.

В середине апреля аналогичный законопроект внес на рассмотрение Госдумы депутат от "Единой России" Владислав Резник.