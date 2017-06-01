Источники: банк "Санкт-Петербург" готовит SPO на Московской бирже

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Банк "Санкт-Петербург" намерен провести вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже, сообщили ТАСС источники на рынке.
"Банк в высокой степени готовности, уже давно ведет переговоры с биржей", - сказал один из источников.
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" основано в 1990 г. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда.
Уставный капитал банка составляет 459 млн 654 тыс. рублей и разделен на 439 млн 554 тыс. обыкновенных именных и 20,1 млн привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.