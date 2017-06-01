Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источники: банк "Санкт-Петербург" готовит SPO на Московской бирже

Экономика и бизнес
1 июня, 16:17 дата обновления: 1 июня, 17:20 UTC+3

По словам одного из собеседников агентства, банк уже давно ведет переговоры с биржей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Банк "Санкт-Петербург" намерен провести вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже, сообщили ТАСС источники на рынке.

"Банк в высокой степени готовности, уже давно ведет переговоры с биржей", - сказал один из источников.

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" основано в 1990 г. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда.

Уставный капитал банка составляет 459 млн 654 тыс. рублей и разделен на 439 млн 554 тыс. обыкновенных именных и 20,1 млн привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
Путин подписал закон, упрощающий работу наблюдателей на выборах президента
4
Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Москве
5
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России
6
"Газпром" называет решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" промежуточным
7
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
Темы дня
Загрузка...
Реклама