Артемьев о продаже доли РЖД в "Трансконтейнере": монополия должна быть в руках государства

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Монопольный сегмент рынка должен оставаться в руках государства, заявил ТАСС глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, комментируя возможную продажу акций РЖД в ПАО "Трансконтейнер".
"Я солидарен с позицией президента РЖД Олега Белозерова, что там, где существует монопольный сегмент, лучше, чтобы этот сегмент находился в руках государства, а не частных собственников, - отметил глава ФАС. - То есть надо научиться избегать монополизма в том, что у тебя уже есть, а не покупать новые монопольные структуры и плодить частные монополии".
Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg заявил, что в план приватизации активов РЖД может войти "Трансконтейнер".
В декабре президент РЖД Олег Белозеров заявил, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. При этом, по его словам, интерес к покупке пакета РЖД в "Трансконтейнере" проявляют несколько компаний.
Интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится в Объединенной транспортно-логистической компании) и структур НПФ "Благосостояние" проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и Первая грузовая компания (входит в холдинг UCL Владимира Лисина).
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе FESCO - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 24,5%. Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.