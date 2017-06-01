"Яндекс" закроет офисы в Киеве и Одессе

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"Яндекс" закроет офисы в Киеве и ОдессеЭкономика и бизнес 1 июня, 19:41
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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Яндекс" закроет свои офисы в Киеве и Одессе, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. "Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, нашей команде предложим работу в других офисах "Яндекса" в разных странах", - сообщили в компании.
В то же время сотрудники украинского офиса Mail.ru Group, которая также попала под санкции Киева, получили возможность продолжить работу в России, рассказал генеральный директор группы Борис Добродеев в интервью газете "Коммерсантъ".
Как заявил гендиректор "Яндекса" Александр Шульгин, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме, санкции Украины в отношении "Яндекса" делают невозможной деятельность компании в стране.
Украина ранее расширила экономические санкции против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы. Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступ к этим ресурсам на три года.