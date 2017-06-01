Импорт в РФ мяса и молочных продуктов со 140 предприятий Бразилии ограничат с 9 июня

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор с 9 июня вводит ограничения на поставку продукции со 140 бразильских предприятий, большинство из которых являются поставщиками мясной и молочной продукции, сообщил глава фитосанитарной службы Сергей Данкверт в интервью телеканалу РБК.
Ранее Россельхознадзор заявлял, что ограничение затронет 56 бразильских компаний, напоминает РБК. Для девяти предприятий планировалось запретить ввоз молока и молочной продукции, для десяти - кишечное сырье и непищевую продукцию, для восьми - субпродукты и свиной жир, для восьми предприятий служба собиралась ограничить ввоз свинины, для девяти - мяса птицы, а для двух - мяса и мясной продукции.
В среду, 31 мая, в службе заявили, что в морском торговом порту Усть-Луга было обнаружено 160 тонн запрещенной мясной продукции из Бразилии. Продукты не были разрешены ко ввозу в Россию, также отсутствовали импортные ветеринарные сертификаты.