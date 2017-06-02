Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Норникель" разместил пятилетние евробонды на $500 млн по рекордно низкой ставке

Экономика и бизнес
2 июня, 10:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июня. /ТАСС

Почти 60% нового выпуска евробондов "Норникеля" купили российские инвесторы

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. "Норильский никель" разместил пятилетние евробонды на $500 млн по ставке 3,85% годовых, сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов) Денис Шулаков.

"Прайсинг по ставке купона 3,85% на том же уровне, что и рекордно низкий купон выпуска "Северстали" в феврале 2017 года. Только срок нового выпуска "Норникеля" на четыре месяца длиннее (апрель 2022 года)", - сказал Шулаков.

Изначально ориентир доходности составлял 4,125%, затем был снижен до 3,85-3,95%, добавил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Ценообразование было достаточно агрессивным, выпуск размещен без премии к существующей вторичной кривой эмитента", - отметил он.

По словам Шулакова, на максимуме книга заявок была втрое переподписана, по финальному диапазону ставки купона - в 1,8 раза.

По итогам данного размещения "Норникель" закрыл потребности по привлечению финансирования на международных долговых рынках в этом году. В апреле текущего года "Норникель" уже разместил евробонды на $1 млрд сроком на шесть лет по ставке 4,1%.

Кто инвесторы

Почти 60% нового выпуска евробондов "Норникеля" купили российские инвесторы, сообщил ТАСС Шулаков.

"Россияне выкупили почти 60%, азиатские инвесторы - более 15%, еще 20% - инвесторы из Европы, в том числе из Швейцарии", - заявил он.

По словам Шулакова, почти 77% выпуска пришлось на банки, 11% - на управляющие компании, страховые компании купили - 8% выпуска, пенсионные фонды - 2%.

Организаторами размещения стали Citi, Газпромбанк, ICBC, Mizuho, Sberbank CIB, Societe Generale CIB и "ВТБ Капитал".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
2
В Иркутской области обнаружены тела двух пропавших без вести мальчиков
3
Рособрнадзор запретил прием в два вуза
4
В ВМС США передан авианосец нового класса
5
Скончался подросток, получивший ожоги в лифте дома в Златоусте
6
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
7
Путин не относит Сноудена к предателям, но одобряет не все его действия
Темы дня
Загрузка...
Реклама