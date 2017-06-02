"Норникель" разместил пятилетние евробонды на $500 млн по рекордно низкой ставке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. "Норильский никель" разместил пятилетние евробонды на $500 млн по ставке 3,85% годовых, сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов) Денис Шулаков.

"Прайсинг по ставке купона 3,85% на том же уровне, что и рекордно низкий купон выпуска "Северстали" в феврале 2017 года. Только срок нового выпуска "Норникеля" на четыре месяца длиннее (апрель 2022 года)", - сказал Шулаков.

Изначально ориентир доходности составлял 4,125%, затем был снижен до 3,85-3,95%, добавил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Ценообразование было достаточно агрессивным, выпуск размещен без премии к существующей вторичной кривой эмитента", - отметил он.

По словам Шулакова, на максимуме книга заявок была втрое переподписана, по финальному диапазону ставки купона - в 1,8 раза.

По итогам данного размещения "Норникель" закрыл потребности по привлечению финансирования на международных долговых рынках в этом году. В апреле текущего года "Норникель" уже разместил евробонды на $1 млрд сроком на шесть лет по ставке 4,1%.

Кто инвесторы

Почти 60% нового выпуска евробондов "Норникеля" купили российские инвесторы, сообщил ТАСС Шулаков.

"Россияне выкупили почти 60%, азиатские инвесторы - более 15%, еще 20% - инвесторы из Европы, в том числе из Швейцарии", - заявил он.

По словам Шулакова, почти 77% выпуска пришлось на банки, 11% - на управляющие компании, страховые компании купили - 8% выпуска, пенсионные фонды - 2%.

Организаторами размещения стали Citi, Газпромбанк, ICBC, Mizuho, Sberbank CIB, Societe Generale CIB и "ВТБ Капитал".