Габрелянов ушел из НМГ после передачи "Известий" в управление холдинга

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Генеральный директор медиахолдинга News Media Арам Габрелянов ушел с поста заместителя генерального директора ЗАО "Национальная медиа группа" (НМГ) после передачи "Известий" под управление НМГ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НМГ.
"Арам Ашотович Габрелянов занимается своими проектами, прекратил быть заместителем генерального директора после передачи "Известий" под управление НМГ", - пояснили в пресс-службе НМГ.
Там отметили, что доля владения "Известиями" НМГ составляет 100%.
Как ранее сообщил "Дождь", Габрелянов официально ушел из НМГ и больше не управляет принадлежащими холдингу "Известиями".