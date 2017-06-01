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Габрелянов ушел из НМГ после передачи "Известий" в управление холдинга

Экономика и бизнес
1 июня, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Как пояснили в пресс-службе НМГ, в настоящий момент Арам Габрелянов "занимается своими проектами"

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Генеральный директор медиахолдинга News Media Арам Габрелянов ушел с поста заместителя генерального директора ЗАО "Национальная медиа группа" (НМГ) после передачи "Известий" под управление НМГ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НМГ.

"Арам Ашотович Габрелянов занимается своими проектами, прекратил быть заместителем генерального директора после передачи "Известий" под управление НМГ", - пояснили в пресс-службе НМГ.

Там отметили, что доля владения "Известиями" НМГ составляет 100%.

Как ранее сообщил "Дождь", Габрелянов официально ушел из НМГ и больше не управляет принадлежащими холдингу "Известиями".

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