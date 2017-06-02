Власти двух регионов предложили ввести льготы для компаний, нанимающих школьников на лето

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Костромской и Свердловской областей предложили ввести преференции для бизнеса на федеральном уровне, чтобы заинтересовать предприятия в трудоустройстве школьников во время летних каникул. Такую инициативу представители регионов озвучили в ходе телемоста, который прошел в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Сейчас, по мнению авторов инициативы, предприятия, где дети могут получить профессиональные навыки, неохотно берут школьников на работу, так как это невыгодно.

"На лето мы планируем трудоустроить около 4 тыс. юных костромичей. Сейчас основная масса вакансий для подростков - коммунальный профиль, к профориентации такая занятость имеет минимальное отношение. Это большая проблема, ведь подростка, особенно "трудного", важно не просто занять в каникулы, но и помочь ему определиться с профессией", - сказал заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов.

Он отметил, что "работодателя нужно заинтересовать какой-то преференцией, потому что сейчас ему совершенно невыгодно тратить свои ресурсы на подростка, ему легче отказаться". "Эта проблема касается не только Костромы, а каждого региона, поэтому эти преференции надо вводить на федеральном уровне, это должна быть федеральная программа. Мы намерены сформировать законодательную инициативу и выйти с ней на федеральный уровень", - пояснил Богданов.

По его словам, костромские власти предлагают субсидировать предприятия за временное трудоустройство подростков, а также смягчить для таких работодателей налоговую нагрузку и пересмотреть перечень требований и ограничений со стороны надзорных ведомств. "Кроме того, в законодательстве РФ есть большое лобби по защите прав детей, это приводит к ограничению доступности детей к производству, к промышленности. Пока вопрос по временному трудоустройству детей не будет поднят на федеральную повестку, пока не будет федерального законодательства, мы не сможем в полной мере его решить", - добавил Богданов.

Заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова отметила, что идею поддерживают и в ее регионе. "Мы с такой идеей тоже выходили на уровень нашего депутатского корпуса. Чтобы бизнесу стало интересно участвовать в процессе трудоустройства детей, надо принимать решения о введении преференций на федеральном уровне, тема животрепещущая, ведь это еще и профилактика правонарушений. Мы готовы подключиться к рабочей группе в Костроме, участвовать в обсуждении", - сказала она.

Мнение бизнеса и юристов

Председатель правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Сергей Мазуркевич отметил, что трудоустройство подростков нельзя доверять малому бизнесу. "Летним трудоустройством детей должен заниматься крупный или средний бизнес, но никак не малые частные компании, которые доказали в этом вопросе свою несостоятельность. Детский труд, а также все, что касается летнего размещения детей, будь то детский лагерь или санаторий, все это должно быть под строгим контролем государства. Бизнес замотивировать можно какими-то налоговыми льготами, преференциями от государства за социально-ориентированную деятельность, но повторю, контроль должен быть в этом вопросе самым жестким", - отметил эксперт в беседе с корреспондентом ТАСС.

Мнение о том, что необходимо ввести жесткий контроль при приеме на работу школьников, поддержал и руководитель гражданско-правовой практики адвокатского бюро "Пучков и Партнеры" Вячеслав Александров. "Лишь бы это не превратилось в ситуацию, которая возникла при трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья: недобросовестные работодатели трудоустраивали их лишь на бумаге, получали преференции, а по факту трудовая функция не осуществлялась. В этом плане необходимо будет ужесточить контроль, а законодатель должен будет исключить возможность двоякого применения нового закона", - пояснил ТАСС юрист.