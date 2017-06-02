Президент Молдавии подтвердил, что считает ошибкой соглашение об ассоциации с ЕС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, что считает ошибкой подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом он заявил в интервью "Комсомольской правде", опубликованном в пятницу на сайте издания.

Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС, предусматривающее создание зоны свободной торговли, было подписано 27 июня 2014 года. Победивший на президентских выборах в Молдавии в ноябре 2016 года Додон заявил о том, что намерен тесно сотрудничать с Евразийским экономическим союзом и провести референдум об отмене соглашения с Евросоюзом. 7 февраля 2017 года он передал председателю Европейского совета Дональду Туску проект меморандума о вступлении страны в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) и предложил создать трехсторонний формат переговоров о торговле между Молдавией, ЕС и Россией.

"Я не менял свою позицию - некоторые очень надеялись, что я одно скажу в Москве, а другое в Брюсселе - но я всем открыто говорил и повторяю, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС было ошибкой. Это был геополитический шаг в 2014 году, который нужен был не Молдове, а Европе", - сказал Додон.

"А нашим политическим силам внутри страны нужно было это соглашение, чтобы на парламентских выборах показать, что они чего-то добились. Но в экономическом плане мы поторопились. Потеряли российский рынок", - добавил президент Молдавии.

По его словам, экспорт упал более чем в два раза за 2015-2016 годы. "Мы открыли рынок, хлынули европейские товары, они убивают наших производителей. Были закрыты десятки тысяч рабочих мест, люди потеряли работу, активно уезжают из страны", - сказал Додон.

"Поэтому, конечно, соглашением об ассоциации, как минимум его экономической частью, нужно будет очень серьезно заняться, когда мы получим парламентское большинство", - заключил он.

Жесткая вертикаль власти

Додон также поделился мнением о переходном периоде. По его словам, в этот период таким странам, как Молдавия, нужна жесткая вертикаль власти, у президента Молдавии должно быть свое парламентское большинство и правительство, с которым можно работать. "Иначе демократия у нас превращается в анархию. И мы это все чувствовали последние 7-8 лет", - добавил президент.

Он также выразил уверенность, что точку в этом вопросе поставят парламентские выборы, запланированные на 2018 год. Гражданам Молдавии, как заявил Додон, предстоит решить, будет ли "такая же, как раньше, коррумпированная власть, бизнесмены во власти, которые называют себя проевропейскими и получают политические деньги с Европы и с США, либо будут люди у власти, которые ратуют за свою страну, за укрепление государственности, за решение приднестровской проблемы". Правящие в настоящий момент элиты страны Додон назвал "временщиками", которые боятся, так как понимают, что им осталось недолго и "на следующих выборах все это закончится".

При этом он не исключил, что выборы могут пройти ранее запланированного срока в случае успеха референдума за досрочный роспуск парламента текущего созыва, который должен пройти в сентябре.

По словам Додона, в стране "были и сейчас есть люди, готовые взять вилы и пойти на революцию", однако лично он против подобного варианта развития ситуации из-за страха повторения событий на Украине. Тем не менее, президент высказался за то, что "беспредел, который они (правящие элиты - прим. ТАСС) творят, пора заканчивать".

Ранее, после встречи в четверг с вице-премьером РФ, сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным, которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума, Додон заявил, что действия парламентского большинства и правительства Молдавии направлены в первую очередь против молдавского народа, твердо выступающего за стратегическое партнерство с Россией.