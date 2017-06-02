"Известия": центры госуслуг на базе банков заработают к концу 2018 года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центры оказания госуслуг (ЦОУ) на базе банков появятся в 80 регионах России к 15 декабря 2018 года. Об этом газете "Известия" рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

"ЦОУ будут организовываться в первую очередь на базе финансово-кредитных организаций. Это придаст новый импульс развитию системы оказания услуг для субъектов малого и среднего бизнеса за счет появления дополнительных точек доступа к соответствующим услугам в местах, характеризующихся высокой предпринимательской активностью", - сказали в министерстве, отметив, что модель функционирования центров была утверждена в апреле проектным комитетом при правительстве.

В ведомстве изданию пояснили, что создание центров госуслуг формата "одного окна" на базе банков предусмотрено проектом "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По данным МЭР, в таких центрах предприниматели смогут получить более 200 бесплатных госуслуг, которые пока доступны только в МФЦ. Там также подчеркнули, что в ЦОУ будут предоставляться не только услуги государственных или муниципальных властей, но и организаций, образующих инфраструктуру поддержки (Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, финансово-кредитных, страховых организаций, а также компаний, обеспечивающих подключение к водо-, газо-, тепло- и электроснабжению).