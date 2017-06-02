Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": центры госуслуг на базе банков заработают к концу 2018 года

Экономика и бизнес
2 июня, 3:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Такие центры будут ориентированы на предпринимателей, которые смогут получить в них более 200 бесплатных услуг

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центры оказания госуслуг (ЦОУ) на базе банков появятся в 80 регионах России к 15 декабря 2018 года. Об этом газете "Известия" рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

"ЦОУ будут организовываться в первую очередь на базе финансово-кредитных организаций. Это придаст новый импульс развитию системы оказания услуг для субъектов малого и среднего бизнеса за счет появления дополнительных точек доступа к соответствующим услугам в местах, характеризующихся высокой предпринимательской активностью", - сказали в министерстве, отметив, что модель функционирования центров была утверждена в апреле проектным комитетом при правительстве.

В ведомстве изданию пояснили, что создание центров госуслуг формата "одного окна" на базе банков предусмотрено проектом "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По данным МЭР, в таких центрах предприниматели смогут получить более 200 бесплатных госуслуг, которые пока доступны только в МФЦ. Там также подчеркнули, что в ЦОУ будут предоставляться не только услуги государственных или муниципальных властей, но и организаций, образующих инфраструктуру поддержки (Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, финансово-кредитных, страховых организаций, а также компаний, обеспечивающих подключение к водо-, газо-, тепло- и электроснабжению).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
2
Четыре человека ранены и один погиб в перестрелке на западе Москвы
3
Габрелянов ушел из НМГ после передачи "Известий" в управление холдинга
4
Белый дом назвал Парижское соглашение по климату "плохой сделкой для американцев"
5
В ВМС США передан авианосец нового класса
6
МЧС обезвредило более 100 боеприпасов времен войны в Москве
7
Трамп объяснил Макрону, Меркель, Мэй и Трюдо решение о выходе США из Парижского соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама