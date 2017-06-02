Народный банк Китая укрепил юань до максимума почти за семь месяцев

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ПЕКИН, 2 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Народный банк Китая (центробанк) повысил курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 20 базисных пунктов до отметки 6,8070 юаня за доллар. Это максимальное значение с 11 ноября 2016 года.
Регулятор проводит укрепление национальной валюты к доллару уже третий день подряд.
Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса этих валют. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.
По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за 8,5 лет.