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Народный банк Китая укрепил юань до максимума почти за семь месяцев

Экономика и бизнес
2 июня, 5:18 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Регулятор проводит укрепление национальной валюты к доллару уже третий день подряд

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ПЕКИН, 2 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Народный банк Китая (центробанк) повысил курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 20 базисных пунктов до отметки 6,8070 юаня за доллар. Это максимальное значение с 11 ноября 2016 года.

Регулятор проводит укрепление национальной валюты к доллару уже третий день подряд.

Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса этих валют. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за 8,5 лет.

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