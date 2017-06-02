Цена нефти Brent упала ниже $50

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,9% и составила $49,88 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $50 за баррель 10 мая 2017 года.
На фоне снижения цен на нефть доллар и евро растут к рублю. Так, курс доллара по состоянию на 10:25 мск вырос на 28 копеек, до 56,66 рублей, курс евро - на 37 копеек, до 63,59 рублей.