"Роснефть" и Saudi Aramco будут сотрудничать по конкретным проектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и Saudi Aramco обсудили кооперацию в нефтепереработке, нефтехимии и трейдинге и будут сотрудничать по конкретным проектам в будущем. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, председатель совета директоров Saudi Aramco Халед аль-Фалех. ТАСС стал первым из российских информагентств, с которым побеседовал саудовский министр.

"Концепции, которые мы обсуждали - это пока не конкретные проекты. Но они последуют, я уверен", - сказал он о прошедшей на днях встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

В частности, по словам аль-Фалеха, топ-менеджеры обсудили конкретное взаимодействие в нефтепереработке.

"Мы обсуждали концепции, совместные инвестиции, кооперацию в трейдинге. Обсуждали потенциал для совместных инвестиций в России, а также инвестиции в нефтехимические активы в Саудовской Аравии, сектор даунстрим", - добавил он.

"Мы считаем, что можем достичь синергетического эффекта для обеих компаний, инвестируя совместно", - заключил аль-Фалех.

Переговоры состоялись в Москве 30 мая. Ранее сообщалось, что стороны обсудили сотрудничество компаний в разведке и добыче, нефтепереработке и нефтехимии, газовых и СПГ-проектах, розничном бизнесе и трейдинге.