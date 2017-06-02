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"Роснефть" и Saudi Aramco будут сотрудничать по конкретным проектам

Экономика и бизнес
2 июня, 10:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июня. /ТАСС

В частности, топ-менеджеры компаний обсудили конкретное взаимодействие в нефтепереработке

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и Saudi Aramco обсудили кооперацию в нефтепереработке, нефтехимии и трейдинге и будут сотрудничать по конкретным проектам в будущем. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, председатель совета директоров Saudi Aramco Халед аль-Фалех. ТАСС стал первым из российских информагентств, с которым побеседовал саудовский министр.

"Концепции, которые мы обсуждали - это пока не конкретные проекты. Но они последуют, я уверен", - сказал он о прошедшей на днях встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

В частности, по словам аль-Фалеха, топ-менеджеры обсудили конкретное взаимодействие в нефтепереработке.

"Мы обсуждали концепции, совместные инвестиции, кооперацию в трейдинге. Обсуждали потенциал для совместных инвестиций в России, а также инвестиции в нефтехимические активы в Саудовской Аравии, сектор даунстрим", - добавил он.

"Мы считаем, что можем достичь синергетического эффекта для обеих компаний, инвестируя совместно", - заключил аль-Фалех.

Переговоры состоялись в Москве 30 мая. Ранее сообщалось, что стороны обсудили сотрудничество компаний в разведке и добыче, нефтепереработке и нефтехимии, газовых и СПГ-проектах, розничном бизнесе и трейдинге.

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Сечин, Игорь Иванович
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