"Роснефть" и Saudi Aramco будут сотрудничать по конкретным проектам

Глава кузбасского города Тайга подозревается в сокрытии данных о марганце в питьевой водеСибирь 2 июня, 11:46
Шубенков получил шенгенскую визу и сможет выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в РимеСпорт 2 июня, 11:40
Собянин: московский бизнес крепко стоит на ногах и устоит в любых кризисахЭкономика и бизнес 2 июня, 11:38
ТАСС выступит генеральным информационным партнером "Русских сезонов" в ЯпонииНовости агентства 2 июня, 11:37
Европарламент принял определение антисемитизмаМеждународная панорама 2 июня, 11:33
Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева покажут в ТретьяковкеКультура 2 июня, 11:33
Шувалов считает, что Путин "заболел" цифровой экономикойЭкономика и бизнес 2 июня, 11:20
Президент банка "Югра": доступное финансирование - ключевой инструмент для развития МСБНовости партнеров 2 июня, 11:07
ЦБ будет разрабатывать национальную криптовалютуЭкономика и бизнес 2 июня, 11:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и Saudi Aramco обсудили кооперацию в нефтепереработке, нефтехимии и трейдинге и будут сотрудничать по конкретным проектам в будущем. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, председатель совета директоров Saudi Aramco Халед аль-Фалех. ТАСС стал первым из российских информагентств, с которым побеседовал саудовский министр.
"Концепции, которые мы обсуждали - это пока не конкретные проекты. Но они последуют, я уверен", - сказал он о прошедшей на днях встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
В частности, по словам аль-Фалеха, топ-менеджеры обсудили конкретное взаимодействие в нефтепереработке.
"Мы обсуждали концепции, совместные инвестиции, кооперацию в трейдинге. Обсуждали потенциал для совместных инвестиций в России, а также инвестиции в нефтехимические активы в Саудовской Аравии, сектор даунстрим", - добавил он.
"Мы считаем, что можем достичь синергетического эффекта для обеих компаний, инвестируя совместно", - заключил аль-Фалех.
Переговоры состоялись в Москве 30 мая. Ранее сообщалось, что стороны обсудили сотрудничество компаний в разведке и добыче, нефтепереработке и нефтехимии, газовых и СПГ-проектах, розничном бизнесе и трейдинге.