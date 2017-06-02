ФССП взыскала 415 млн рублей задолженности по зарплате с АО "СУ-155"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Судебные приставы полностью взыскали задолженность по зарплате с АО "СУ-155" в размере более 415 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП РФ.

"В управлении по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России находилось более 3,7 тыс. исполнительных производств о взыскании с АО "СУ-155" задолженности по заработной плате на общую сумму свыше 415 млн рублей. Благодаря мерам, направленным на фактическое исполнение требований исполнительных документов, в том числе по реализации арестованного имущества, денежные средства в счет погашения задолженности взысканы с должника в полном объеме и в настоящее время перечислены взыскателям", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что за четыре месяца 2017 года на исполнении в территориальных органах ФССП России находилось 274,7 тыс. исполнительных производств данной категории на общую сумму 14,1 млрд рублей. Благодаря применению к должникам комплекса принудительных мер фактическим исполнением окончено 114,4 тыс. исполнительных производств, что составляет 41,6% от общего количества.

"Это на 4,1 тыс. исполнительных производств больше, чем за четыре месяца 2016 года. Взысканная сумма задолженности по заработной плате, которую судебные приставы вернули россиянам, составила 3,7 млрд рублей, что на 774,3 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнули в ФССП.