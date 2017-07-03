Умные люди, умные города: что надо знать о программе развития цифровой экономики

Быстрый доступ в интернет для каждого россиянина, включая жителей отдаленных населенных пунктов, замена вузовских дипломов и трудовых книжек на "траектории развития", умные города и даже автоматизированная система принятия государственных решений - это основные цели, которые заложены в программу развития цифровой экономики в России, представленную президенту.

Кроме того, она предусматривает, что через семь лет в России появятся как минимум 10 предприятий в сфере высоких технологий, конкурентоспособных на мировом рынке, а система высшего образования удовлетворит спрос на специалистов в сфере IT, готовя 120 тысяч человек в год по особо востребованным специальностям.

Программа рассчитана на срок до 2024 года. Важность ее реализации во время "Прямой линии" отметил президент России Владимир Путин. "Без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу. А без этого перехода к новому технологическому укладу у российской экономики, а значит и страны, нет будущего", - сказал он. Глава государства отметил, что развитие цифровой экономики России - задача номер один в экономической сфере.

По его словам, цифровая экономика позволит "создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменять формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а следовательно - задает новую парадигму развития государства, экономики, всего общества". Путин поставил задачу "кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики" и "добиться всеобщей цифровой грамотности".

Без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому укладу. А без этого перехода к новому технологическому укладу у российской экономики, а значит и страны, нет будущего Владимир Путин Президент РФ

Эксперты отмечают, что запуск программы существенно повлияет на жизнь как страны в целом, так и каждого конкретного россиянина. Например, замглавы Министерства экономического развития Савва Шипов рассказал в интервью ТАСС, что замена трудовых книжек и возможность заключать договоры о трудоустройстве в электронном виде могут существенно повысить уровень трудовой мобильности жителей России. Он же уверен, что создание цифровой среды доверия, в том числе с использованием блокчейн-технологий, позволит существенно снизить издержки и ускорить формирование новых бизнес-процессов.

Восемь направлений развития

Программа дает следующее определение цифровой экономики - это модель управления хозяйством, построенная с максимальным использованием компьютерных технологий, которая позволит вывести на новый уровень повседневную жизнь человека, производственные отношения, структуру экономики, образование.

Цифровая экономика будет акцентироваться на восьми основных направлениях:

Государственное регулирование;

Информационная инфраструктура;

Исследования и разработки;

Кадры и образование;

Информационная безопасность;

Государственное управление;

Умный город;

Цифровое здравоохранение

Чтобы дать дорогу будущему, необходимо подготовить нормативную базу.

К 2018 году в России должны появиться законы, определяющие основные понятия и принципы правового регулирования цифровой экономики, особенности осуществления основных видов деятельности человека в новых условиях, права и обязанности основных участников экономической деятельности.

Разработка нормативных актов начнется совсем скоро. "Мы исходим из того, что помимо снятия существующих законодательных ограничений, нам потребуется разработать комплексный закон, который будет регулировать вопросы цифровой экономики. Работа начнется уже этим летом, после утверждения подробного плана действий. Этот закон произведет переворот в законодательстве", - считает Савва Шипов.

Льготы и гранты для создателей будущего

Программа подразумевает не только использование уже существующих технологий, но и создание собственных. К 2020 году, количество патентов на изобретения в сфере информационных технологий должно существенно вырасти. Для этого уже в 2018 году будут приняты законы, которые обеспечат налоговые льготы, для компаний, осуществляющих деятельность, связанную с развитием современных технологий.

Между научно-исследовательскими институтами (НИИ), вузами и предприятиями будет вводиться система взаимодействия. Сотрудники и студенты смогут обмениваться опытом и нарабатывать его на практике, а научные разработки будут тестироваться на производствах. Кроме того, будет стимулироваться участие российских промышленников, студентов и ученых в международных альянсах.

Уже в 2018 году появятся центры коллективного пользования цифровым оборудованием и уникальными научными установками – своеобразные "коворкинги" для IT-компаний, которые будут появляться на базе вузов и НИИ. Еще одним результатом работы программы станет появление не менее десяти национальных компаний-чемпионов – высокотехнологичных предприятий, развивающих прорывные технологии и управляющих цифровыми платформами, которые работают на глобальном рынке.

Uber для экономики

Еще одним ключевым термином новой экономики станет "цифровая платформа". Это бизнес-модель, основанная на высоких технологиях, которая создает прибыль за счет обмена между двумя или более независимыми группами участников. Самый простой пример такой платформы – такси Uber или сервис Airbnb. Владелец квартиры, желающий заработать и постоялец, готовый заплатить за возможность пожить или переночевать в чужом городе связываются через специальный сервис.

Более сложные цифровые платформы будут объединять разные заводы. Например, изготовитель процессоров может применять их и в компьютерах, и в телефонах, и даже в умной бытовой технике. Компании, работающие на одной платформе, могут обмениваться и своей продукцией, и своим опытом – загружать их на удаленный сервер, в "облако". Сейчас туда можно загрузить документ, который могут редактировать сразу несколько участников, а уже совсем скоро "облачные" технологии позволят вести совместные разработки, быстрее находить поставщиков и клиентов и обходиться без посредников.

Уже сейчас в России ведутся работы над такими проектами. Например, "Сбербанк" осенью этого года представит прототип платформы электронной торговли и других услуг для малого и среднего бизнеса, в разработке которого принимает участие китайский гигант электронной торговли Alibaba. Она позволит предприятиям быстро выйти на внутренний и внешние рынки, а также воспользоваться возможностями технологий Сбербанка для верификации партнеров и транзакций.

Инновационный человек

Создавать прорывные технологии и обслуживать их будут "россияне будущего". Основам IT начнут обучать школьников – с 2019 года именно на этом направлении сконцентрируется учебный план предмета "Технология". Преподавать будут специалисты из реального сектора экономики.

Учиться смогут не только дети, но и старшее поколение. Специально для них, а также для россиян с инвалидностью будут созданы механизмы переподготовки, повышения квалификации и самообразования граждан. Обучать будут, в основном, на IT-специалистов. Такие же курсы позволят избежать безработицы, связанной с "вытеснением" людей роботами.



Традиционные школьные дипломы и трудовые книжки уже через год заменит персональная траектория развития – электронный документ, в который будет заноситься стаж работников и учеников. На основании анализа этой траектории будут выявлять и развивать таланты.

Поддержке выдающихся россиян посвящен отдельный раздел программы – поощрять грантами будут и их самих, и педагогов, которые смогут раскрыть потенциал. Эта модель заработает с 2020-го года.

Умные города

Программа развития цифровой экономики преобразит и города. Начиная с 2018-го года, начнется реконструкция крупных муниципалитетов (их список не сообщается). В них будут внедряться цифровые технологии управления энергетическими и водными ресурсами, а также общественным и личным транспортом. Испытанные технологии будут тиражировать города не только России, но и Евразийского экономического союза.

Уже в 2019-м году начнутся запускаться пилотные проекты автоматизированного парковочного пространства – их будет не меньше десяти. А в 2024-м году в десяти умных городах общественный транспорт станет беспилотным.

Жители других населенных пунктов смогут воспользоваться быстрым широкополосным доступом к интернету. К 2024-му году все жители населенных пунктов, в которых проживают более 1000 человек смогут выходить в сеть на скорости в 100 мегабит в секунду. Для этого с 2018-го года на орбите начнут разворачивать новую группировку спутниковой связи. К этому проекту привлекут бизнес.

Операторов сотовой связи будут стимулировать вводить сети пятого поколения (5G) в населенных пунктах более 300 тысяч жителей. Начнут с крупных городов: в 2020 году выйти в интернет на скорости до 25 гигабит в секунду смогут все жители "миллионников".

Интернет будет использоваться, в том числе, и для управления городом. Решения властей будут обсуждаться на электронных площадках. Жители смогут высказывать свое мнение и указывать на проблемы и предлагать пути решения. Раз в неделю в 50 городах будет проводиться мониторинг общественного мнения и рейтинг удовлетворенности горожан.

Ранее директор ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов заявлял, что примером такого сервиса можно назвать московский проект "Активный гражданин" (система электронных референдумов, запущенная по инициативе правительства Москвы в 2014 году - прим. ТАСС). "Эта идея, кроме Москвы, особо нигде не применялась. В той модели, как она есть в Москве, она успешна", - говорил Федотов, имея в виду опыт взаимодействия с гражданами, когда они сами принимают участие в решении по благоустройству, по названиям, по другим вопросам.

Электронный чиновник и конец бюрократии

Государственные органы в первых рядах начнут переходить на цифровые носители вместо бумажных. В первую очередь существенно сократится количество справок и прочих форм отчетности – к 2018-му году будет проведен анализ документов, сведения из которых дублируют друг друга.

Уже в 2019-м году практически весь документооборот государственных структур оцифруют. Все документы будут поступать на "облачные" серверы.

Тогда же у властей появятся электронные помощники: алгоритмы, которые будут анализировать введенные данные и предлагать наилучшее из доступных решений. Права и обязанности "электронного чиновника" будут закреплены соответствующим законом. А в 2021-м планируется запуск пилотного проекта по анализу "больших данных" и принятия решений в области государственного и муниципального управления. Окончательно основные административные процедуры будут алгоритмизированы в 2024-м году.

Сергей Круглов