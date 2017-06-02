Украина исчерпала годовую квоту на поставку пшеницы и зерновых в ЕС

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КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Украина полностью использовала годовую беспошлинную квоту на поставку пшеницы в страны Евросоюза, а также большую часть квот для других видов зерновых. Об этом сообщило издание "Зерно он-лайн".
"Тарифная годовая квота Евросоюза на импорт украинской пшеницы исполнена полностью. На текущий момент в страны ЕС поставлено 960 тысяч тонн пшеницы или 100% от объема квоты", - говорится в сообщении. При этом годовая квота на импорт мягкой пшеницы из третьих стран (2,378 млн тонн) выбрана лишь на 7,4% или 177,162 тысячи тонн.
Ранее Украина за первую же неделю текущего года полностью исчерпала квоту на импорт кукурузы - 450 тысяч тонн, а также на 75% или на 202,303 тысяч тонн использовала годовую квота на поставку украинского ячменя общим размером 270 тысяч тонн. После этого Евросоюз принял решение увеличить на 650 тысяч тонн квоту по кукурузе и на 350 тысяч - по ячменю, однако эксперты полагают, что и они будут использованы в короткие сроки.
По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, по итогам первого квартала 2017 года полностью исчерпаны годовые квоты на беспошлинный ввоз в Евросоюз по шести категориям товаров из 36. Это касается квот на мед, сахар, крупы и муку, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок. По состоянию на начало апреля также полностью использована полугодовая квота на беспошлинный экспорт сливочного масла и квота на второй квартал по мясу птицы.
Эксперты отмечают, что украинские товаропроизводители оказались заложниками Соглашения об ассоциации с ЕС и предусмотренного им квотного принципа. По мнению лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, спустя три года после подписания Соглашения об ассоциации европейский рынок сбыта так и не был открыт для украинского бизнеса, а так называемая зона свободной торговли оказалась зоной обмана и дискриминации.