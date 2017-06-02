СМИ: российское эмбарго на агропродукцию обошлось Франции в €8,1 млрд

ПАРИЖ, 2 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Эмбарго на ввоз продукции агросектора стран Европейского союза, введенное Россией в августе 2014 года, обошлось французской экономике в потере дохода в €8,1 млрд.

Об этом сообщила газета Le Figaro.

Она напоминает, что эмабрго распространяется на большую категорию продуктов - свинину, молочные продукты, большую часть фруктов и овощей. Газета приводит в этой связи слова Филиппа Шальмена, профессора экономики Университета "Париж-Дофин", который подчеркнул, что, "хотя Франция никогда не была в лидерах агроэкспорта в Россию, переброска на европейский рынок тех объемов ее сельхозпродукции, которые ранее адресовались россиянам, привела к падению цен на европейском рынке, а следовательно - к снижению доходов Франции.

"В течение первых двух лет действия эмбарго потери французского агросектора были очень крупными и снизились лишь после того, как часть продукции стал закупать у Франции Китай", - сообщил специалист.

Падение цен

В частности, в период 2014-2016 годов цена на килограмм свинины снизилась на 20 евроцентов, что привело для этой французской отрасли к потере дохода в более чем €500 млн. "В дальнейшем снижению доходов удалось противостоять благодаря экспорту продукции в Китай и повышению цен на свинину на более чем 20%", - говорится в статье. "Также российское эмбарго привело к перепроизводству сыра на 300 тыс. тонн, что вынудило Францию сбывать его на общем рынке ЕС, спровоцировав падение цен", - говорится в статье.

В том, что касается фруктов и овощей, воздействие эмбарго было еще более значительным. Уже на следующий день после введения эмбарго цены упали на 50%. Франции в дальнейшем частично удалось выправить ситуацию со сбытом яблок, направив их на азиатские рынки, однако в дальнейшем появление на французском рынке дешевых польских яблок вновь ухудшило положение.

Замещение импорта

В материале отмечается, что введение эмбарго привело к возникновению еще одного неблагоприятного для европейских экспортеров агропродукции фактора - Россия приняла действенные меры по замещению импорта, в частности укрепила свои животноводческие хозяйства.

Также Россией были проведены во Франции закупки племенного скота, российские специалисты обучались у французов с целью проведения модернизации молочного производства. Также, "поскольку природа не терпит пустоты, на российском рынке появились новые поставщики - в частности, в больших объемах сейчас экспортирует молоко и сыры Белоруссия, что, однако, выгодно и ряду французских фирм, развернувших производство в этой стране", указывает газета.