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"Южмаш" подписал контракт на 12 ракет для "Морского старта"

Экономика и бизнес
2 июня, 16:40 дата обновления: 2 июня, 16:45 UTC+3

Украинская компания также осуществит поставку этих ракет заказчику

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КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Украинский завод "Южмаш" произведет 12 ракет-носителей "Зенит" в рамках контракта с принадлежащей S7 Group компанией S7 Sea Launch Limited, зарегистрированной в США.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили на украинском предприятии.

"28 апреля этого года был заключен контракт между "Южмашем" и компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии "Зенит", - отметили в "Южмаше", уточнив, что контракт предусматривает производство 12 ракет-носителей.

Ракеты-носители, которые изготовит украинский завод, будут использованы "в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов", добавили на заводе.

"Портфель заказов "Южмаша" на ближайшие годы превышает (в пересчете) $350 млн", - проинформировали на предприятии. При этом уточняется, что "среди основных заказчиков - компании из США, Италии, Индии, Кореи". 

Также на украинском предприятии сообщили, что "Южмаш" приступил к изготовлению ракет "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ" в рамках контракта с принадлежащей S7 Group компанией S7 Sea Launch Limited, зарегистрированной в США. 

"Сейчас в производстве находятся две ракеты модификаций "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ", - информировали на "Южмаше".

О "Морском старте"

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американский Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации, в 2010 году, ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch. Возобновление запусков с плавучего космодрома намечено на 2018 год. В течение первых пяти лет планируется провести 10-12 пусков по проекту. 

"Южмаш" приступил к изготовлению первых двух ракет "Зенит" для "Морского старта"

 

 

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