Нацбанк Украины предлагает осуществлять расчеты по экспортно-импортным операциям в евро

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал начать использовать евро как основную иностранную валюту при расчетах по экспортно-импортным операциям. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"В последние годы произошли значительные изменения во внешней торговле Украины, обусловившие существенное увеличение доли расчетов в евро", - подчеркнули в НБУ.

Так, по данным регулятора, доля внешней торговли товарами и услугами Украины со странами Европейского союза растет с 2013 года. "По итогам 2016 года, она увеличилась до 37% от общего объема внешнеторгового оборота Украины и является самой высокой по сравнению с другими регионами", - сообщили в пресс-службе регулятора.

Именно это, отмечают в Нацбанке, и обусловило формирование тенденции увеличения доли расчетов в евро по операциям текущего счета платежного баланса. Так, общая доля выплат в евро в минувшем году выросла до 37,3% (на 8,6 процентных пункта) от общего объема выплат, поступлений - до 18,1% (на 2,1 процентных пункта). При этом со странами ЕС доля выплат в евро за товары и услуги в 2016 году выросла до 60% (на 16,6 процентных пункта), по поступлениям - до 42% (на 7,4 процентных пункта).

"Мы констатируем начало формирования фундаментальных экономических предпосылок для использования евро в качестве основной иностранной валюты в расчетах по покупке и продаже товаров и услуг с другими странами", - подчеркнули в НБУ. - В связи с этим Совет НБУ рекомендовал использовать евро как основную иностранную валюту при расчетах по экспортно- импортным операциям".