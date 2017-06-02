S&P отозвало рейтинг России по национальной шкале

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P отозвало долгосрочный рейтинг России по национальной шкале, а также рейтинги по национальной шкале ряда российских компаний и банков, сообщается в пресс- релизе агентства.
В частности, рейтинги по национальной шкале были отозваны у банка ВТБ, "Роснано", АИЖК, Газпромбанка, "Согаза", "Ингосстраха", Промсвязьбанка, банка "Возрождение", Альфа-банка, "Мосэнерго", "Лукойла", "Газпром нефти", "Северстали", РЖД, "Норникеля", НЛМК, ТМК, "Мегафона", "Совкомфлота", "Новатэка", "Русгидро", "Фосагро", ТГК-1, "Россети", группы "ПИК", "Уралкалия", "Детского мира" и ряда других компаний, а также их дочерних обществ.
"S&P Global Ratings отзывает рейтинги по российской национальной шкале, ранее присвоенные 104 эмитентам и 48 выпускам долговых обязательств", - говорится в релизе рейтингового агентства.
Решение об отзыве рейтингов обусловлено новыми правилами работы рейтинговых агентств на территории России, согласно которым рейтинги агентства в национальной шкале станут неприемлемыми для целей регулирования после 14 июля 2017 года. При этом S&P не отказывается от рейтингов по международной шкале всем эмитентам, которым ранее были присвоены рейтинги в национальной шкале. Отзыв рейтингов по национальной шкале не отразится на рейтинге эмитентов по международной шкале.
О решении отозвать все рейтинги по национальной шкале агентство предупреждало еще 7 апреля. Аналогичные решения в связи с изменениями законодательства ранее приняли и другие крупные иностранные рейтинговые агентства, а именно Moody`s и Fitch.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о требованиях к деятельности рейтинговых агентств в РФ. Согласно закону, "рейтинговую деятельность на территории РФ вправе осуществлять юридические лица, созданные в организационно-правовой форме хозяйственного общества", после внесения Банком России сведений о них в реестр кредитных рейтинговых агентств. "Иные юридические лица не вправе осуществлять рейтинговую деятельность", - говорится в тексте закона.
За аккредитацию рейтинговых агентств отвечает Центральный банк, который создаст специальный реестр. При этом агентства вне реестра смогут продолжить работу в РФ, но их рейтинги по новым правилам не могут быть использованы. Аккредитованное агентство должно быть независимым от любого политического и экономического влияния, предотвращать и выявлять конфликты интересов. Более того, агентство не может отзывать рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале, на основании решений иностранных государств или международных союзов.