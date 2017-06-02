Смены главы "Вымпелкома" в ближайшее время не произойдет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Вымпелкому" в ближайшее время не стоит ожидать смены главы компании, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор оператора Шелль Йонсен.
"В тот момент, когда я пришел в российский "Вымпелком", мы думали, что найдем человека (на пост гендиректора), поскольку помимо России я отвечаю еще за бизнес Vimpelcom в Италии. Однако в этом году я сказал своим сотрудникам, что, уезжая в летний отпуск, я оставлю свои зимние ботинки здесь, в России", - сказал он.
Йонсен при этом подчеркнул, что "в ближайшее время никаких изменений в руководстве российского "Вымпелкома" ожидать не стоит.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщила, что VEON (бывший глобальный офис Vimpelcom) рассматривает в качестве претендента на пост главы российского бизнеса действующего вице-президента МТС по стратегии и маркетингу Василя Лацанича.
В МТС знают об уходе Лацанича из компании, сообщил ТАСС представитель оператора Дмитрий Солодовников, однако не комментируют, куда именно он переходит. Компания пока не решила, кто займет место Лацанича и не торопится с принятием этого решения.
PR-директор "Вымпелкома" Андрей Быкасов сообщил ТАСС, что Йонсен недавно заявлял сотрудникам, что продолжит возглавлять российскую компанию "длительное время". Источник в компании сообщил, что изменения, если и будут, то Россию не затронут.
"Кажется, сегодня в телекоме был изобретен новый вид шеринга - gossip-sharing", - прокомментировала компания "Вымпелком" слухи в своем официальном телеграм-канале.