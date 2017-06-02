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"Русгидро" подала заявки на строительство двух мини-ГЭС общей мощностью 50 ГВт

Экономика и бизнес
2 июня, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Компания планирует реализовывать проекты за счет средств инвестиционной программы

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Русгидро" подала две заявки на конкурсный отбор проектов генерации электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по двум инвестиционным проектам общей мощностью почти 50 МВт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"От "Русгидро" поданы заявки по двум инвестиционным проектам: Красногорская МГЭС-1 и Красногорская МГЭС-2. Установленной мощностью по 24,9 МВт", - отмечает пресс- служба.

"Русгидро" планирует реализовывать проекты самостоятельно, за счет средств инвестиционной программы.

Конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на 2018-2021 годы пройдет с 29 мая по 9 июня 2017 года.

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