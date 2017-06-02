"Русгидро" подала заявки на строительство двух мини-ГЭС общей мощностью 50 ГВт

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Русгидро" подала две заявки на конкурсный отбор проектов генерации электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по двум инвестиционным проектам общей мощностью почти 50 МВт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"От "Русгидро" поданы заявки по двум инвестиционным проектам: Красногорская МГЭС-1 и Красногорская МГЭС-2. Установленной мощностью по 24,9 МВт", - отмечает пресс- служба.
"Русгидро" планирует реализовывать проекты самостоятельно, за счет средств инвестиционной программы.
Конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на 2018-2021 годы пройдет с 29 мая по 9 июня 2017 года.