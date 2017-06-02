Глава ВТБ 24: российские банки в 2017 году могут получить рекордную прибыль

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Банковский сектор России в 2017 году может получить рекордную прибыль в 1,2-1,3 трлн руб., заявил глава ВТБ 24 Михаил Задорнов в интервью радиостанции "Коммерсант FM".

"Уже хорошая была прибыль в прошлом году. В этом году, я думаю, прибыль в относительных величинах будет, конечно, не такой большой, но в абсолютных будет рекордной - 1,2-1,3 трлн руб. для банковского сектора в целом", - сказал Задорнов.

По его мнению, 2017 год будет одним из самых рентабельных для банковской системы, которая "полностью пережила удар, нанесенный в конце 2014 года и в 2015 году повышением ставок и девальвацией рубля".

По данным ЦБ РФ, в январе - апреле 2017 года российские банка заработали 553 млрд руб., что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. За весь 2016 год прибыль банковского сектора РФ составила 930 млрд руб.