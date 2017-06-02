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General Motors объявила о прекращении работы в Венесуэле

Экономика и бизнес
2 июня, 23:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Компания прекращает работу "спустя более 69 лет вклада в создание рабочих мест, в обеспечение мобильности всех секторов национальной экономики, а также самих венесуэльцев"

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская автомобилестроительная корпорация General Motors сворачивает свою деятельность в Венесуэле после того, как власти страны наложили арест на ее предприятие и конфисковали имущество. Об этом говорится в распространенном сообщении GM.

Как отметили в компании, после того, как Верховный суд Венесуэлы отклонил поданный General Motors иск, "становится очевидным неуважение" венесуэльских властей "к законному праву на защиту". В GM подчеркнули, что компания прекращает работу "спустя более 69 лет вклада в создание рабочих мест, в обеспечение мобильности всех секторов национальной экономики, а также самих венесуэльцев".

Компания отметила, что предпримет все возможные юридические меры как в Венесуэле, так и за ее пределами с тем, чтобы добиться компенсации ущерба, вызванного необходимостью свернуть работу на территории этой южноамериканской страны.

Как ранее заявил ТАСС представитель финансового департамента корпорации Том Хендерсон, возможные потери от остановки завода в Венесуэле "оцениваются в сумму до 100 млн долларов".

В апреле General Motors сообщила об аресте, наложенном на ее предприятие в Венесуэле, и конфискации его имущества. На предприятии, расположенном в городе Валенсия на севере страны, работали более 2,6 тыс. человек и выпускалась продукция для 79 дилеров. Завод прекратил сборку машин еще в 2015 году и производил лишь запасные части. В связи с возникшей ситуацией GM подала иск в Верховный суд Венесуэлы, однако он был отклонен.

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