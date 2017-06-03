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Путин примет участие в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери" в Петербурге

Экономика и бизнес
3 июня, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Судно уникального ледового класса названо в честь трагически погибшего в московском аэропорту Внуково экс-главы компании Total Кристофа де Маржери

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в субботу участие в церемонии имянаречения танкера-газовоза "Кристоф де Маржери", которая пройдет в Санкт- Петербурге.

"Третьего июня президент России будет присутствовать на церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" - судна уникального ледового класса Arc7, разработанного для проекта "Ямал СПГ", - сообщили в пресс-службе Кремля.

"В честь нашего большого друга"

Путин 30 марта из Архангельска уже участвовал в видеоконференции, которая проводилась по случаю первого захода этого танкера в порт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Мне очень приятно отметить, что новое судно ледового класса, которое, по сути, аналогов в мире не имеет, названо в честь трагически ушедшего из жизни нашего большого друга, французского предпринимателя и бывшего главы компании Total Кристофа де Маржери, - сказал тогда глава государства. - Это очень символично, это будет закреплять наши отношения даже на таком духовном, я бы сказал, уровне".

Он также выразил надежду, что набранные темпы работы по проекту "Ямал СПГ" будут "и дальше способствовать совместной эффективной деятельности на благо компаний, которые принимают в этом участие, на благо наших стран и будут поддерживать устойчивый уровень на международном энергетическом рынке, создавать благоприятные условия для развития мировой экономики".

Трагедия, в результате которой погиб глава Total, произошла в 2014 году в московском аэропорту Внуково. Четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли три члена экипажа и пассажир - Кристоф де Маржери.

Путин удостоил де Маржери Ордена Почета посмертно, эта награда была передана семье бизнесмена.

По словам нынешнего главы Total Патрика Пуянне, решение о названии танкера-газовоза для проекта "Ямал СПГ" было принято "с участием президента РФ Владимира Путина" сразу после гибели де Маржери.

Характеристики судна

"Кристоф де Маржери" (Christophe de Margerie) - арктический танкер-газовоз проекта Yamalmax, головной в запланированной серии из 15 судов. Предназначен для круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в сложных условиях Карского моря и Обской губы в рамках проекта "Ямал СПГ". Этот проект предполагает освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, строительство завода мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год.

Акционеры "Ямал СПГ" - российское ПАО "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC, 20%), а также китайский Фонд Шелкового пути (9,9%).

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