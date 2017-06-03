Kyodo: Toyota продала все свои акции Tesla и прекратила сотрудничество с ней

ТОКИО, 3 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская компания Toyota Motor продала все принадлежавшие ей акции Tesla Motors, прекратив сотрудничество с американской компанией и полностью выйдя из ее капитала. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Автопроизводители объявили о начале сотрудничества в мае 2010 года, когда Toyota приобрела 3,15% акций Tesla примерно за 4,5 млрд иен (около $40,5 млн). С тех пор японская компания разрабатывала прототип спортивных внедорожников с батареями Tesla, однако они так и не пошли в массовое производство. По имеющимся сведениям, Toyota избавилась от части акций американской компании еще в октябре 2014 года, а оставшуюся часть продала до конца прошлого года.

По словам источников, Toyota решила прекратить сотрудничество с Tesla, поскольку не видит в нем смысла, имея собственную программу разработки электромобилей. В частности, в ноябре 2016 года в компании для этого было создано специальное подразделение, в задачи которого входит разработка емких аккумуляторов. По данным прессы, уже к 2020 году японский автогигант собирается запустить массовое производство электромобилей, которые смогут проехать до 300 км на одной зарядке. Платформой для них могут стать модели Prius или седан Corolla.

По подсчетам Японской ассоциации производителей автомобилей, японцы с каждым годом все большее предпочтение отдают малолитражным автомобилям с низким расходом топлива и машинам с гибридными двигателями. В 2016 году первое место по продажам внутри страны занял как раз гибрид Toyota Prius с результатом более 248 тыс. единиц.

Сейчас по дорогам Японии ездят чуть более 60 млн легковушек. Гибриды составляют порядка 10% от этого числа, а электромобили пока только 0,1%.