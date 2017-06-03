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Путин рассчитывает на появление новых масштабных проектов в Арктике с иностранным участием

Экономика и бизнес
3 июня, 13:52 дата обновления: 3 июня, 14:10 UTC+3 область) 3, июня. /ТАСС

В ходе церемонии имянаречения танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" глава государства также заявил, что надеется на рост темпов реализации проекта "Ямал СПГ"

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Церемония имянаречения арктического танкера-газовоза СПГ "Кристоф де Марджери", Санкт-Петербург, 3 июня

Церемония имянаречения арктического танкера-газовоза СПГ "Кристоф де Марджери", Санкт-Петербург, 3 июня

© Михаил Метцель/ТАСС

ПОРТ БРОНКА (Ленинградская область), 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери", которая проходит в порту Бронка (глубоководный порт Санкт-Петербурга). Также в церемонии участвуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы Минэнерго, Минтранса и Минэкономразвития, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, президент концерна "Тоталь" Патрик Пуянне, а также члены семьи де Маржери.

В ходе церемонии глава государства заявил, что рассчитывает на рост темпов реализации проекта "Ямал СПГ", а также на появление новых масштабных проектов в Арктике с иностранным участием. 

"Надеюсь, что темпы реализации проекта ("Ямал СПГ" - прим. ТАСС) будут расти, а все наши общие намеченные планы будут безусловно выполнены. И, конечно, рассчитываю, что в богатейшем Арктическом регионе будут запущены новые перспективные масштабные проекты, в том числе в сотрудничестве с нашими французскими, китайскими и вообще иностранными партнерами", - сказал Путин.

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Президент отметил, что проект "Ямал СПГ" значим не только для России, но и является вкладом в развитие мировой энергетики, способствуя успешному освоению глобальных пространств, формируя спрос на новые технологии и транспортировки углеводородов, создавая рабочие места.

Путин подчеркнул заслуги экс-главы компании "Тоталь" Кристофа де Маржери, имя которого получил танкер, назвав его "старейшим и большим другом нашей страны". "Он (де Маржери - прим. ТАСС) обладал особым стратегическим видением, много сделал для укрепления дружеских, партнерских связей с Россией, способствовал реализации целого ряда крупных совместных проектов в энергетической сфере", - сказал российский лидер.

Наречение корабля именем погибшего предпринимателя президент назвал "еще одним символом нашего искреннего, доброго отношения к этому выдающемуся человеку и дань его памяти".

Церемония имянаречения

По традиции в церемонии имянаречения судна участвуют главный гость, судовладелец, "крестная мать" корабля и другие приглашенные лица. Все они произносят речи, также исполняются гимны государств. Так, будут исполнены гимны России и Франции.

"Крестная мать", которую выбирает владелец судна, по окончании выступлений произнесет фразу: "Я нарекаю это судно "Кристоф де Маржери" и желаю ему, его экипажу и всем морякам Совкомфлота успеха и безаварийной работы; семь футов под килем!" Одновременно опускается занавес, скрывающий название судна, "крестная мать" разбивает бутылку шампанского о борт судна с помощью специального механизма.

По завершении церемонии на берегу почетные гости делают групповое фото на фоне судна и поднимаются на борт для проведения экскурсии. Предусмотрена отдача капитаном рапорта президенту. Экскурсия по судну традиционно проводится капитаном и начинается с посещения мостика.

"Крестной матери" предоставляется право первой подать судовой сигнал (два коротких гудка и один длинный), капитан кратко рассказывает о приборах и оборудовании мостика, после этого участники экскурсии могут осмотреть кают- компанию, машинное отделение и другие помещения судна.

О танкере

"Кристоф де Маржери" - пилотное судно серии из 15 танкеров, предназначенных для круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа в сложных ледовых условиях Карского моря и Обской губы в рамках проекта "Ямал СПГ".

Танкер принят в эксплуатацию 27 марта 2017 года, его судовладельцем является компания "Совкомфлот". Танкеру присвоен ледовый класс Arc7 - самый высокий среди существующих транспортных судов. Корабль способен самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1 м.

Экипаж судна составляет 29 человек и полностью укомплектован российскими моряками. Танкер способен круглогодично следовать по Северному морскому пути в западном от Сабетты направлении и на протяжении шести месяцев - в восточном.

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