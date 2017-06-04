Россельхознадзор выявил геном птичьего гриппа в индюшатине, поставленной из Ростова в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Геном вируса птичьего гриппа был выявлен специалистами Россельхознадзора и управления ветеринарии в отобранных образцах мяса индейки, поставленных в торговую сеть Севастополя из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Россельхознадзора.

"Согласно полученным 3 июня результатам исследований, проведенных в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории, в отобранных образцах был выявлен геном вируса гриппа А подтипов Н5 и Н9 (птичий грипп) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пробы (филе грудки, крыла, голени, фарша, бедра индейки), были отобраны у ООО "Евродон" производителя из п. Интернациональный Ростовской области. Полуфабрикаты из мяса индейки общим весом 160 кг незамедлительно были изъяты из оборота для последующего уничтожения.

В пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополю ТАСС сообщили, что это первый выявленный случай птичьего гриппа за последние годы. "После вспышки птичьего гриппа в 2005 году в одном из районов Крыма, более обнаружений генома вируса не было ", - отметила собеседница агентства.

Птичий грипп - вирусная инфекция птиц, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель. Переносчиками инфекции являются в своем большинстве дикие птицы (водоплавающие - гуси, утки), которые практически не заболевают, однако имеют свойство мигрировать с места на место и тем самым переносить вирусы на большие расстояния. Домашние виды птиц, подверженные заражению вирусом птичьего гриппа, - куры и индюшки.

Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.