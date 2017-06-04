Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор выявил геном птичьего гриппа в индюшатине, поставленной из Ростова в Крым

Экономика и бизнес
4 июня, 10:19 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

Полуфабрикаты из мяса индейки общим весом 160 кг незамедлительно были изъяты из оборота для уничтожения

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Геном вируса птичьего гриппа был выявлен специалистами Россельхознадзора и управления ветеринарии в отобранных образцах мяса индейки, поставленных в торговую сеть Севастополя из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Россельхознадзора.

"Согласно полученным 3 июня результатам исследований, проведенных в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории, в отобранных образцах был выявлен геном вируса гриппа А подтипов Н5 и Н9 (птичий грипп) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пробы (филе грудки, крыла, голени, фарша, бедра индейки), были отобраны у ООО "Евродон" производителя из п. Интернациональный Ростовской области. Полуфабрикаты из мяса индейки общим весом 160 кг незамедлительно были изъяты из оборота для последующего уничтожения.

В пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополю ТАСС сообщили, что это первый выявленный случай птичьего гриппа за последние годы. "После вспышки птичьего гриппа в 2005 году в одном из районов Крыма, более обнаружений генома вируса не было ", - отметила собеседница агентства.

Птичий грипп - вирусная инфекция птиц, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель. Переносчиками инфекции являются в своем большинстве дикие птицы (водоплавающие - гуси, утки), которые практически не заболевают, однако имеют свойство мигрировать с места на место и тем самым переносить вирусы на большие расстояния. Домашние виды птиц, подверженные заражению вирусом птичьего гриппа, - куры и индюшки.

Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старая схема с новыми вводными: в центре Лондона совершен очередной теракт
2
Мужчина расстрелял восемь человек в поселке под Тверью
3
На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ
4
Теракт в Великобритании: что известно об инциденте на мосту Лондон-бридж
5
В Московском регионе ожидается холодная погода
6
Путин ответит на вопросы россиян в ходе "Прямой линии" 15 июня
7
Убийство восьми человек под Тверью совершил ранее не судимый житель Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама