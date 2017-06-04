Рогозин предложил "Калашникову" доработать помповый карабин для охотников

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. При увеличении калибра помпового карабина концерна "Калашников" до 7,62 на 39 он может стать "оружием последнего шанса охотника". Специалисты концерна займутся такой доработкой, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Я сейчас попробовал интересное оружие. Это помповый карабин, довольно редкое оружие, потому что помпа - это обычно гладкоствольное оружие, а тут нарезное. Работает надежно, - сказал он. - Может быть, при увеличении калибра до 7,62 на 39, если патрон большой, тяжелый делать, то это может стать оружием "последнего шанса охотника".
Вице-премьер рассказал, что сам является охотником и бывал в разных ситуациях, в том числе в таких, когда, например, медведь идет на человека, а выстрелы его не останавливают. "В него стреляешь, а он идет. Чем его остановить? Вот такое оружие помповое, которое крайне надежное, простое, оно может стать очень популярным у охотников, а не только у спортсменов", - сказал Рогозин.
По словам зампреда правительства, он уже обсудил идею с главой концерна "Калашников" Алексеем Криворучко. "Я думаю, что они (концерн) действительно попробуют такую работу провести. С точки зрения маркетинга я вижу большие перспективы", - заключил он.