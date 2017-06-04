Всемирный банк оставил на уровне 2,7% прогноз роста мировой экономики в 2017 году

ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Всемирный банк (ВБ) оставил прежним по сравнению с январскими оценками прогноз роста мировой экономики на текущий год - 2,7%. Об этом говорится в докладе "Глобальные экономические перспективы - 2017".

"ВБ прогнозирует, что рост мировой экономики укрепится до 2,7% в 2017 году. Увеличение производства и объемов торговли, возрастающее доверие на рынке и стабилизация цен на сырье позволят возобновить (экономический) рост у экспортеров сырья с формирующимся рынком и в развивающихся странах", - указывается в документе.

Его авторы отмечают, что рост государств с развитой экономикой, в число которых входят США, страны еврозоны и Япония, как ожидается, поднимется до 1,9% в нынешнем году, что "также принесет выгоду торговым партнерам этих государств". Так, в Европе и Центральной Азии прогнозируется ускорение экономического роста до 2,5% в 2017 году и до 2,7% в 2018-м, чему будут способствовать "продолжение восстановления экономики стран - экспортеров сырья, а также уменьшение геополитических рисков и внутриполитической неопределенности в крупных государствах региона". В ВБ подчеркивают, что в мире условия финансирования "остаются благоприятными".

Страны с развивающейся экономикой

Рост в развивающихся странах в целом в этом году увеличится до 4,1% с 3,5% в 2016-м. По мнению составителей доклада, это "окажет значительный положительный эффект на рост" в остальных государствах. В ВБ также считают, что экономические процессы в семи крупнейших развивающихся странах - Бразилии, Индии, Индонезии, Китае, Мексике, России и Турции - стали одной из главных причин позитивных показателей.

"Ожидается, что после двух лет рецессии темпы роста экономики России составят 1,3% в 2017 году и 1,4% в 2018 году, причем экономическому росту будет способствовать увеличение потребления, - считают специалисты. - Темпы экономического роста в Китае, как ожидается, замедлятся до 6,5% в этом году и до 6,3% в 2018 году".

"Сегодня наблюдается восстановление - хрупкое, но реальное, и странам следует воспользоваться моментом для проведения институциональных и рыночных реформ, которые позволят привлечь частные инвестиции для обеспечения устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. Кроме того, государствам необходимо продолжать вкладывать средства в человеческие ресурсы и повышать устойчивость к наслаивающимся друг на друга проблемам, включая изменение климата, конфликты, насильственное перемещение населения, голод и болезни", - заявил президент ВБ Джим Ен Ким.

Позитивные и негативные стороны

Организация "выражает особую обеспокоенность" ростом задолженности и дефицита в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся государствах, и прогнозирует, что "резкий рост процентных ставок или ужесточение условий заимствования могут иметь негативные последствия". В качестве положительного момента в докладе отмечается восстановление темпов роста объемов торговли до 4% после того, как в прошлом году под воздействием финансового кризиса этот показатель составил всего 2,5%.

"Тем не менее перспективы омрачаются существенными рисками. Новые торговые ограничения могут подорвать долгожданное повышение объемов международной торговли. Постоянная неопределенность в политике может ослабить доверие (на рынках) и инвестиционные потоки. В условиях исключительно низкой волатильности финансового рынка внезапная рыночная переоценка связанных с политикой рисков или темпов нормализации денежно-кредитной политики развитых экономик может спровоцировать финансовые потрясения", - говорится в документе.

Авторы доклада указывают, что в будущем "неуклонно падающие" показатели производительности и объема инвестиций "могут подорвать перспективы долгосрочного роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся государствах, которые играют ключевую роль в деле снижения уровня бедности".