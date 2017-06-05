SASCO возобновило паромное сообщение между Сахалином и японским островом Хоккайдо

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO) 5 июня возобновило паромное сообщение между Сахалином и японским островом Хоккайдо. Об этом сообщили ТАСС в SASCO.

"5 июня в свой первый в этом году рейс из порта Корсаков в направлении порта Вакканай отправилось скоростное пассажирское судно катамаранного типа "Пингвин-33". Первый рейс пассажирского судна был запланирован на 2 июня. Однако он был отменен из-за неблагоприятных для перехода погодных условий. Сегодня на борту катамарана находятся 14 пассажиров", - сказали в компании.

По данным SASCO, летняя навигация на международном направлении Корсаков - Вакканай - Корсаков продлится до середины сентября. За это время планируется совершить до 78 рейсов, вдвое больше, чем в прошлом году. Это связано с более ранним началом перевозок. Разрешение от Минтранса РФ на работу линии Корсаков - Вакканай - Корсаков в навигацию 2017 года получено.

У переправы Корсаков - Вакканай более чем 20-летняя история: первый рейс состоялся еще в 1995 году, когда курс на Японию взял российский паром "Сахалин-7", отходивший на линии 4 года. С 1999 года его заменило иностранное судно японского оператора HeartLand Ferry, за 16 лет оно перевезло 77 тыс. пассажиров. Но маршрут оказался нерентабельным и в сентябре 2015 года японский перевозчик прекратил свое участие в навигации.

Переговоры по возобновлению работы паромной переправы активизировались в мае 2016 года после визита в Японию губернатора Олега Кожемяко. В консультациях по возобновлению работы перевозок принимали участие представители правительства Сахалинской области, мэрии Вакканая и руководства ОАО "Сахалинское морское пароходство". Эта компания и стала новым оператором международной линии. В 2016 году катамаран за 15 рейсов перевез 465 человек.