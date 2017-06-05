Саудовская Аравия проявила большой интерес к участию в проектах "Сибура"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия интересуется участием в нефтехимических проектах "Сибура". Об этом журналистам сказал один из основных акционеров компании Леонид Михельсон.

"Есть интерес к "Сибуру" как одной из крупнейших мировых нефтехимических компаний. Делегация Саудовской Аравии познакомилась с проектами "Сибура", - сказал он.

По его словам, они планируют рассмотреть с Саудовской Аравией совместный проект по производству каучука, примерно такой же, который сейчас реализует "Сибур" с Reliance в Индии.

Кроме того он сказал, что стороны обсудили совместные проекты с "Новатэком". "Я рассказал о планах "Новатэка", мы обсудили возможности нашего сотрудничества. Предложил им рассмотреть участие в наших перспективных проектах", - рассказал Михельсон.